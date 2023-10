Incidente stradale nella zona di Petrata, auto vola dalla scarpata (video)

(Fla.Pag.) Nuovo incidente stradale nell’assisano, nella zona della montagna che da Ponte Grande porta a Petrata. Secondo le prime informazioni, un uomo di nazionalità straniera ha perso il controllo dell’auto ed è volato da una cinquantina di metri lungo la scarpata. È stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Assisi, dal 118 e dai vigili del fuoco e non avrebbe fortunatamente riportato gravi traumi. L’incidente stradale è avvenuto nella serata del 10 ottobre; l’uomo ha fatto tutto da solo e l’auto è stata poi riportata sulla carreggiata anche con l’aiuto di un trattore. (Continua dopo il video – link diretto)

“Si tratta di una strada pericolosa – spiega il consigliere della Lega Francesco Mignani – perché in un pezzo di strada il manto stradale è inesistente e passa ‘sopra’ alcune scarpate che in alcuni tratti non sono protette da un guard rail. Come gruppo Lega e insieme a Jacopo Pastorelli abbiamo più volte segnalato questa situazione di rischio e anche in consiglio comunale abbiamo segnalato che poche settimane dopo la riqualificazione della strada questa si è subito di nuovo ammalorata, anche a causa del maltempo. Ma è chiaro che il piano strade stilato dall’amministrazione comunale non basta a quelle che sono le esigenze della montagna”.

Pochi giorni fa un incidente stradale analogo alle porte del centro storico di Assisi. È tuttora ricoverato in prognosi riservata il 77enne che ha perso il controllo dell’auto nella circonvallazione che costeggia il centro storico, nella zona del parcheggio di Mojano. Il sinistro è avvenuto nella notte fra sabato e domenica, quando l’uomo – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri – stava scendendo dalla parte alta di Assisi e ha perso il controllo dell’auto, finito fuori strada. Sul posto è arrivata un’ambulanza e l’automedica del 118 dell’ospedale di Assisi che ha portato l’uomo al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Per lui femore e costole rotte e ricovero in prognosi riservata.

