Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 77enne in prognosi riservata

Incidente alle porte del centro storico di Assisi, 77enne perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada.

È ricoverato in prognosi riservata finito fuori strada nella circonvallazione che costeggia Assisi, nella zona del parcheggio di Mojano. Il sinistro è avvenuto nella notte fra sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, quando l’uomo – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino – stava scendendo dalla parte alta di Assisi e ha perso il controllo dell’auto, finito fuori strada. Sul posto è arrivata un’ambulanza e l’automedica del 118 dell’ospedale di Assisi. L’uomo stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è entrato in codice rosso. Ricoverato in terapia intensiva a causa dei traumi multipli riportati, ha una prognosi tuttora riservata. La notizia è riportata dal Messaggero Umbria in edicola il 9 ottobre mattina. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

