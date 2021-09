Incidente sulla Centrale Umbra, a Bastia carambola tra 7 auto: morto 69enne, la figlia ricoverata in ospedale

Brutto incidente sulla Centrale Umbra nella zona di Bastia Umbra, nella mattinata di venerdì 24 settembre 2021. Purtroppo c’è un morto, S.S. di 69 anni (secondo il Messaggero Umbria si tratterebbe di un uomo residente a Perugia e nato a Foligno) e un ferito grave, una giovane ragazza figlia dell’uomo. La ventenne è in osservazione al pronto soccorso. È arrivata cosciente in ospedale ed è ricoverata nel reparto Obi (Osservazione breve intensiva) del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia.

Secondo le prime informazioni l’incidente “principale” sarebbe quello tra auto e camion. “L’auto è completamente distrutta, non si capisce neanche che ci sia ancora un’auto”, dice una testimone. Le altre auto e i mezzi sarebbero rimasti coinvolti successivamente. Inizialmente l’ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia ha inizialmente riferito di un decesso di un conducente e di un codice rosso di una ragazza.

Sul posto, oltre al 118 partito da Assisi, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. I vigili del fuoco, da Perugia, sono intervenute per liberare una persona priva di sensi, incastrata tra le lamiere dell’auto. La coda, complice anche un restringimento della carreggiata poco più avanti sulla stessa corsia (direzione Foligno) è lunghissima, almeno fino a Ponte San Giovanni, e le forze dell’ordine stanno facendo deviare le auto in coda a Ospedalicchio.

Come detto sono sette le auto coinvolte nell’incidente sulla Centrale Umbra (non nuova a questi sinistri con più auto), le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale. Anas informa che sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Foligno, all’altezza di Ospedalicchio in provincia di Perugia. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incidente. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria, per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli.

