Matteo Salvini torna ad Assisi domenica 26 settembre, tra centro e Palazzo

Ancora tre appuntamenti in Umbria per il segretario della Lega Matteo Salvini che tra sabato 25 e domenica 26 settembre sarà a Città di Castello, Spoleto e Assisi per incontrare i cittadini e sostenere i candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre.

Ecco le tappe del tour del leader del Carroccio. A Città di Castello, spiega la Lega Umbria, “l’appuntamento con il leader della Lega Matteo Salvini è per sabato 25 settembre alle 9.30 al mercato settimanale di Piazza Matteotti, poi comizio in Piazza Venanzio Gabriotti. Sarà presente il candidato sindaco Roberto Marinelli”. Domenica 26 settembre “Matteo Salvini incontra i cittadini a Spoleto. Alle ore 14 è atteso in Piazza Garibaldi per un comizio pubblico. Sarà presente il candidato sindaco Paolo Imbriani”.

Sempre domenica 26 settembre “Matteo Salvini si sposterà ad Assisi. Arrivo previsto alle 15.30 in Piazza Santa Chiara. A seguire un passaggio in Piazza del Comune e poi in direzione della frazione Palazzo di Assisi per un momento conviviale presso la gelateria Oxy bar, viale Michelangelo 62. Sarà presente il candidato sindaco di centrodestra e liste civiche Marco Cosimetti.

“La presenza di Matteo Salvini ad Assisi è un segnale importante di vicinanza al territorio – spiega Stefano Pastorelli, referente comunale Lega – Il nostro partito a tutti i livelli continua a dimostrare grande attenzione alle dinamiche locali, nell’ottica di un rilancio economico e sociale della città chiamata a rialzare la testa e riprendersi il posto che le spetta. Sono le famiglie, gli imprenditori, i commercianti, i giovani, i veri protagonisti di quel cambiamento che vogliamo mettere in pratica con Cosimetti sindaco, attraverso una sinergia vincente con la Regione Umbria e un dialogo sempre aperto con il Governo”.

Matteo Salvini era già stato ad Assisi una quindicina di giorni fa. “Assisi deve lavorare per un turismo lungo. Non bastano le persone che arrivano un giorno e partono. La giunta Proietti si è ricordata di alcune frazioni abbandonandone molte altre”. Salvini ha anche anticipato che la Lega vorrà un assessore “che si occuperà di disabili e abbattimento delle barriere architettoniche: i sindaci dovrebbero spendere soldi per migliorare la vita dei cittadini – la stoccata indiretta a Stefania Proietti – La Lega vorrà un assessore – ha detto – per questioni che vadano a risolvere il problema dei cittadini”. (Link diretto al video)

