Incidente sullo svincolo a Rivotorto, conducente incolume (foto)

Incidente sullo svincolo a Rivotorto di Assisi, nella mattinata di oggi, 29 dicembre 2021. Coinvolta una sola macchina, incolume il conducente. Sul posto, oltre al vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, anche l’ambulanza del 118 arrivata dal locale nosocomio. La persona alla guida dell’auto, secondo le prime informazioni, ha perso il controllo finendo contro il guard rail, che ha evitato all’auto di finire nel fosso.

Prima dell’incidente sullo svincolo a Rivotorto, a metà novembre un altro incidente, stavolta a Bastia Umbra lungo la SS75 in direzione Perugia. Lo scontro fra due mezzi, sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. Non è chiara la dinamica che ha avrebbe portato allo scontro i mezzi, mandando il traffico in tilt. Lo scontro, un tamponamento, all’altezza dell’uscita Umbriafiere in un orario di punta e traffico piuttosto intenso con problemi alla viabilità che ha subito rallentamenti. Due i feriti di cui uno trasportato in ospedale per accertamenti. Ingenti i danni ai mezzi. Ancora prima, a inizio novembre, incidente stradale in via di Bartolo a Santa Maria degli Angeli. Coinvolti due veicoli, un ferito non grave. Sul posto, anche in quel caso, l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei vigili urbani.

© Riproduzione riservata