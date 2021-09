Inseguimento in auto da Santa Maria al Brecciaro, arrestato giovane 27enne

Un giovane di 27 anni, residente ad Assisi, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Assisi dopo un inseguimento da Santa Maria degli Angeli al Brecciaro, passando per il centro storico di Assisi. Secondo le prime informazioni il giovane, che gli agenti hanno provato a fermare a un posto di controllo a Santa Maria, è invece fuggito. Inseguito dai poliziotti è anche finito contro la loro auto: dopo un inseguimento per le vie della frazione angelana e per il centro storico di Assisi, il giovane – trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina- è arrivato al Brecciaro, dove è stato finalmente fermato dai poliziotti. L’accusa è resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni pubblici, guida in stato di alterazione. Per lui è scattata anche la segnalazione quale assuntore. Nel corso dell’udienza di convalida, per il giovane è stato disposto l’obbligo di firma. (Maggiori info nelle prossime ore)

