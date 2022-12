L’Artigianato al servizio della solidarietà, lavori in punto Assisi per beneficenza

Attivo da dicembre e fino a primavera il progetto il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Ucraina

Nasce il progetto “L’Artigianato al servizio della solidarietà”, promosso dalla professoressa Raffaella Bartolucci (storica, scrittrice, divulgatrice e curatrice di mostre in Punto Assisi), è finalizzata alla raccolta fondi per l’emergenza Ucraina. Il ricavato dei manufatti realizzati in Punto Assisi da artigiane del territorio, sarà devoluto per intero alla Croce Rossa Italiana – Emergenza Ucraina.

Tra le iniziative per questa raccolta fondi, nel mese di gennaio, verrà organizzato un torneo di burraco; attivo da inizio mese “L’Artigianato al servizio della solidarietà”, che consiste nella realizzazione di un manufatto in Punto Assisi e proseguirà fino a primavera inoltrata. I manufatti si possono trovare presso strutture ricettive, esercizi commerciali nel centro storico di Perugia, Assisi, Bastia Umbra e frazioni. “Si fa appello a tutte le ricamatrici di buona volontà di unirsi al gruppo ‘Artigiane di Pace’ per essere un ‘punto’ che si aggiunge a formare un unico disegno che parla di solidarietà”, le parole della professoressa Bartolucci. Presenti all’incontro di lancio de L’Artigianato al servizio della solidarietà il Comune di Assisi (che ha offerto il patrocinio a tale progetto), nella persona di Donatella Casciarri, presidente del consiglio comunale. Sono intervenuti anche il prof. Carlo Bizzarri (storico) e l’espera ricamatrice di Castelnuovo di Assisi Loredana Oligarchi. Per l’occasione, è stato presentato il logo dell’iniziativa solidale realizzato dallo Studio Grafico Marini. I ricami sono eseguiti a mano dalle volenterose ricamatrici. L’iniziativa è proposta e voluta da “RicAmiamo Assisi Raffaella” senza scopo di lucro. Per informazioni: [email protected] – 338.7254934 – [email protected]

