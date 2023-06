Lotto fortunato, a Santa Maria vinti oltre 10.000 euro

La fortuna bacia i giocatori della tabaccheria Checcarello di via Protomartiri Francescani

Lotto fortunato per Santa Maria degli Angeli, dove in questo fine settimana, grazie a cinque diverse giocate, sono stati vinti oltre 10.000 euro. Fine settimana d’oro per la tabaccheria Checcarello di Santa Maria degli Angeli, con diverse le giocate di più clienti che sono stati baciati dalla fortuna.

Tutte le schedine del Lotto sono state giocate sabato 10 giugno: due terno secco sulla ruota di Cagliari che hanno portato oltre 8.000 euro, un terno su quattro numeri sempre sulla ruota di Cagliari per una vincita di oltre 2000 euro e due diversi ambi su 3 numer che ha portato poco meno di 200 euro ciascuno ai fortunati vincitori. Alla tabaccheria di via Protomartiri Francescani le vincite non sono nuove. La soddisfazione di Maurizio Brunacci titolare e dell’intero staff è grande.

Pochi mesi fa un’altra vincita, al 10eLotto: nell’estrazione ogni 5 minuti del 2 febbraio 2023, un fortunato giocatore è riuscito a centrare un premio del valore di 2.013,00 euro. La vincita è stata comunicata oggi 4 febbraio 2022. Ad essere fortunato è stato un giocatore presso la Tabaccheria Checcarello di Santa Maria Angeli, in via Protomartiri Francescani, che è riuscito a portare a casa il premio grazie a un 7 su 8 + un oro.

(La tabaccheria di Checcarello è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

