Grande partecipazione alla partita di calcio in memoria di Davide Piampiano (foto)

Un pomeriggio di sport, amicizia e solidarietà. È quello che si è svolto domenica 11 giugno pomeriggio, una partita di calcio nel nome di Davide Piampiano, il ventiquattrenne tragicamente scomparso in un incidente di caccia 5 mesi fa, a metà gennaio. Il ricavato dalle offerte raccolte verrà interamente devoluto all’associazione Con Noi, impegnata nell’ambito delle cure palliative. (Continua dopo la foto)

La partita di calcio è stata organizzata degli amici che con Dax, così era chiamato, condividevano la passione per il calcio, con in testa il Viole, formazione nella quale militava e poi con gli amici delle Parti del Calendimaggio, Sopra (Davide era un tamburino dei blu) e Sotto, dove il giovane aveva tanti amici. In campo anche amici e conoscenti che hanno voluto condividere un nuovo momento in memoria al quale hanno partecipato i familiari del giovane. A precedere la parte sportiva, venerdì pomeriggio, una messa in memoria celebrata nella cattedrale di San Rufino.

Non si fermano dunque le attestazioni di stima e affetto verso la famiglia del giovane: in occasione del Calendimaggio, mettendo da parte per alcuni minuti la tenzone che anima la Festa, le Parti avevano commemorato l’amico comune con un collage di sue foto portato dai tamburini di Sopra e Sotto. Ai genitori, Catia e Antonello, e alla sorella Valeria, è stato consegnato il tamburo e la tracolla del giovane e tre rose rosse con un nastro blu e tre rose blu con un nastro rosso, oltre a un collage di foto. Ancora prima nella zona di Fosso delle Carceri, durante un pomeriggio al quale avevano partecipato circa 300 persone, era stata scoperta una lapide con la foto di Davide, la data della morte e una frase semplice, “per sempre con noi”, con la firma “I veri amici”. E, a febbraio, la fiaccolata per le vie della città.

