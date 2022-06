Malore improvviso, Assisi e Santa Maria piangono Pino Caputo

Ex carabiniere, più volte ha lavorato in comuni commissariati per mafia: il ricordo degli amici

Tutta la città di Assisi e soprattutto Santa Maria degli Angeli piangono Giuseppe Pino Caputo, 66 anni, vittima di un malore che lo ha stroncato stamattina, 25 giugno 2022. Nato nel 1956, laureato in Scienze politiche, Giurisprudenza e sicurezza interna ed esterna, ha iniziato la sua carriera come colonnello dei carabinieri e successivamente assunse il ruolo di comandante nel corpo di polizia locale. Ha svolto incarichi di rilievo presso comuni commissariati per mafia, ma molti lo ricordano per le sue operazioni a Lamezia Terme che gli valsero il soprannome di ‘Comandante coraggioso’.

Pino Caputo sempre attento ai problemi della città in modo particolare a quelli di Santa Maria degli Angeli, era sempre pronto a un complimento o ad una critica, con il suo modo scherzoso e sorridente, ma diretto. Immancabili gli sketch via social con il suo inseparabile amico Alfiero Toppetti. Più volte chiamato dalla Prefettura per incarichi di rilievo presso comuni commissariati per mafia, viene ricordato soprattutto per la sua esperienza nella Polizia provinciale di Lamezia Terme, dove diversi amici assisani e angelani lo andavano spesso a trovare.

“Un uomo buono che faceva anche del bene, non ultimo, si recava spesso in Romania dove portava giocattoli e cibo a bambini bisognosi. Attivo nel sociale, spesso presente in piazza e per le vie cittadine dove lo si incontrava sempre, l’amico di tutti, lascia un grande vuoto nella comunità”, dicono gli amici che lo conoscono bene. Le esequie si terranno nei prossimi giorni. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Assisi News, di cui Pino Caputo era un amico affezionato.

“Esprimiamo il nostro cordoglio per la morte del ‘comandante coraggioso’ Giuseppe Pino Caputo, persona affidabile, seria, con grande senso del dovere e doti umane, molto attento ai problemi della città di Assisi e in particolare a quelli di Santa Maria degli Angeli. Sarà sempre nel cuore di ognuno di noi”, il cordoglio di Stefano Pastorelli, capogruppo regionale Lega, del segretario di sezione Lega Assisi Simone Pasqualoni e dei consiglieri comunali del Gruppo Lega Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli.

“Un cittadino di Assisi, attivo nella comunità, un professionista serio che ha svolto molteplici incarichi sia nell’Arma dei carabinieri che nella polizia provinciale e locale – le parole del sindaco – e a nome delle amministrazioni che rappresento oltre che a titolo personale sono vicina ai familiari, alla moglie, ai figli, ai fratelli: tutti, unitamente ai cittadini di Assisi e ai colleghi, esprimiamo il nostro dolore per la perdita di Pino Caputo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in chi l’ha conosciuto, anche per la personalità che è stato, e il suo grande impegno pubblico e sociale, per questo il suo ricordo ci accompagnerà”. Ha lavorato per tanti anni e nei vari uffici della Provincia, fino al 2014, e da ultimo con l’incarico di responsabile dell’ufficio coordinamento intercomprensoriale della polizia provinciale.

