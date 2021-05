Manutenzione straordinaria a Capodacqua, disagi lunedì 10 maggio 2021

Umbra Acque Spa, informa la clientela interessata che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione dalle ore 08:30 alle ore 13:00 di lunedì 10 maggio 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Assisi. Via Romana, via della Ciliegia, via della Cannella, via del Renaro, via Del Sasso Rosso, via degli Ulivi, via del Collicello, via Palombara, via Massera, via Passaggio Vecchio e via Trifone Benzi Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio dopo i lavori di manutenzione straordinaria, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445.

Nei giorni scorsi Umbra Acque, con una comunicazione acquisita al n. 19108 del protocollo comunale, ha formalmente comunicato che Rivotorto – oltre a Palazzo, Tordibetto, Pieve San Nicolò, Petrignano, Castelnuovo, Capodacqua, Paradiso, Santa Maria di Lignano, S.Presto, S.Anna e altre ancora – è stato inserito nell’intervento di ‘estensione delle reti idriche di distribuzione …’ alla quale seguirà coerentemente la fase di realizzazione da parte della stessa Umbra Acque. Le nuove linee, già finanziate nel piano di investimenti dell’AURI, saranno perciò progettate e realizzate da Umbra Acque già a partire dall’anno in corso.

Foto in evidenza, Pixabay

© Riproduzione riservata