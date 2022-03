Marijuana nascosta nell’uovo di Pasqua, segnalato operaio

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno fermato a bordo di un’utilitaria, nella zona di Santa Maria degli Angeli, tre persone di 22, 34 e 42 anni. Erano tutti originari della Puglia e si trovavano ad Assisi per svolgere la loro attività di operai.

Dai controlli effettuati in banca dati è emerso che due di loro avevano a proprio carico alcuni precedenti per reati in materia di stupefacenti.

Gli agenti, visti i pregressi e l’atteggiamento nervoso dei tre, hanno esteso il controllo al veicolo trovando, ben occultato all’interno dell’auto, un involucro in plastica, solitamente utilizzato per le uova di Pasqua. Al suo interno gli agenti hanno trovato una sorpresa, un vero e proprio kit per il consumo di stupefacente. Dentro un cartoccio hanno rinvenuto circa 10 grammi di marjuana, un grinder per tritare lo stupefacente, una confezione di cartine per la confezione di “spinelli” e dentro un pacchetto di sigarette un involucro in cellophane contenente 3 grammi circa di “erba”.

Lo stupefacente è stato sequestrato e per il 34enne che ne ha rivendicato il possesso è scattata la segnalazione alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 in qualità di assuntore abituale di sostanza stupefacente.

