Netdev, ad Assisi una realtà per cui la sicurezza informatica aziendale è un’assoluta priorità

La sicurezza informatica ad oggi è uno dei temi più discussi, specialmente in campo aziendale. E ad ad Assisi, in questo campo, c’è una delle migliori aziende umbre e non solo. Netdev opera in via San Bernardino da Siena a Santa Maria degli Angeli e Daniele Silvestri, Andrea Tagliolini, Stefano Biancorosso, Claudio Cardinali (nella foto in evidenza da sinistra a destra, ndr) sono i protagonisti di questa giovane ed importante realtà aziendale che fa, appunto, della sicurezza informatica la propria forza.

“Molte imprese vedono minacciati i propri dati ed il proprio lavoro da hacker senza scrupoli che grazie a software malevoli (malware) rendono questi dati inaccessibili – spiegano dalla società – chiedendo poi denaro in cambio della restituzione di quest’ultimi. Solo il 20% delle aziende – sottolineano dallo staff di Netdev – ha affermato di non essere stata colpita da attacchi nel 2021, dati che confermano che ad oggi non sono preparate ad affrontare una minaccia tale. Netdev Informatica per Aziende nasce a fine 2015 a Santa Maria degli Angeli e da sempre mette al centro delle proprie attività principali la sicurezza delle reti e dati aziendali dei propri clienti”.

Netdev è leader del settore della sicurezza informatica in Umbria e non solo, una realtà giovane e già consolidata, frutto di impegno costante, ricerca ed esperienza nel campo: “In un mondo così globale e interconnesso la minaccia è sempre dietro l’angolo – ci tengono a precisare ad AssisiNews, di cui l’azienda è uno degli sponsor, i componenti di Netdev – basta aprire un allegato di una mail che si crede affidabile per ritrovarsi il computer infetto e potenzialmente inutilizzabile, con tutto quello che ne consegue (perdita di mail, foto, video, documenti contabili, costi di ripristino etc.)”.

Preparazione e nuovi progetti per Netdev: “Cyber-safe, il nuovo progetto Netdev, nasce proprio per garantire questa sicurezza che è sempre più necessaria oggigiorno. Penetration test e Vulnerability assesment, sono solo alcuni dei servizi che la nostra azienda offre. Stilando un report dettagliato delle vulnerabilità rilevate nei sistemi aziendali un’impresa, possiamo mettere in sicurezzal’azienda, ancora prima di esporla alla minaccia. In ultimo, ma non per importanza – spiegano dall’azienda assisiate, che ha sede a Santa Maria degli Angeli – la formazione del personale aziendale per rispondere agli attacchi di ingegneria sociale (social engineering) che grazie ad una piattaforma innovativa ci permette di stabilire il livello di preparazione in ambito di sicurezza informatica del personale. La sicurezza della vostra azienda – concludono – la nostra priorità”.

