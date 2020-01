Medaglie d’onore a 5 umbri, la consegna lunedì 27 ad Assisi

Lunedì 27 gennaio, alle ore 11.00, ad Assisi, al “Museo della Memoria” (palazzo vescovile), il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, in occasione della commemorazione del “Giorno della Memoria”, consegnerà le Medaglie d’Onore.

Correlato: Giorno della memoria 2020, le iniziative: ad Assisi una via per don Aldo Brunacci

L’onorificenza è prevista, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. i. commi 1271 – 1276. quale riconoscimento per i “cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigioniero di guerra, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello stato di lavoratore coatto”.

Dopo gli indirizzi di saluto del sindaco di Assisi Stefania Proietti, di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, e del prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, si procederà alla consegna delle Medaglie d’onore.

A riceverle saranno:

CASAGRANDE Guido, nato a Gubbio (PG) il 07 luglio 1916;

CONOCCHIA Agostino, nato a Montefalco (PG) il 06 dicembre 1921;

FALOCI Amedeo, nato a Montone (PG) il 22 luglio 1927;

IEZZA Guglielmo, nato a Castellamare di Stabia (NA) il 18 aprile 1919;

MACELLARI Domenico, nato a Tarquinia (VT) il 18 ottobre 1912.