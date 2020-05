Minaccia buttafuori con una bottiglia rotta: triplice denuncia per un 19enne

Ha minacciato un buttafuori di una discoteca dell’assisano con un coccio di bottiglia rotta, ha fatto perdere le sue tracce fuggendo per campi ma al termine di due mesi di indagini un diciannovenne di origini straniere, 19enne da anni residente a Foligno, è stato rintracciato e triplicemente denunciato, per i reati di minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico e ubriachezza. A operare i carabinieri della compagnia di Assisi, agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli.

Nella serata di sabato 22 febbraio, in una discoteca di Assisi, prima dell’emergenza Coronavirus, ci sono stati attimi di tensione tra un responsabile della sicurezza e un ragazzo nordafricano 19enne, residente da anni a Foligno. Il ragazzo, visibilmente alterato dall’assunzione smodata di alcol e già protagonista di atteggiamenti aggressivi contro i clienti della discoteca, si è presentato all’entrata del locale per poter accedere alla struttura ma, notato dal personale di sicurezza, è stato ripetutamente invitato a non entrare e a ritornare più tardi.

Il divieto ha però fatto innervosire il giovane e già in quel frangente si è sfiorata una prima rissa. Il 19enne, anche se contrariato, ha comunque deciso di andarsene minacciando però il personale di tornare poco dopo. Trascorsi pochi minuti il ragazzo, con ancora più rabbia e alcool in corpo, è passato subito alle vie di fatto aggredendo, armato di un coccio di bottiglia di birra, uno dei buttafuori.

Dinanzi a tale minaccia gli altri addetti alla sicurezza hanno chiamato il numero di emergenza 112 ed immediato è stato l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. Il ragazzo, alla vista dei militari, si è dato alla fuga per i campi circostanti facendo perdere le proprie tracce. Le indagini successive, complesse ed articolate, condotte dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Assisi, hanno permesso di identificare il nordafricano autore delle minacce in un cittadino tunisino di anni 19, da anni residente a Foligno, che è stato denunciato in questi giorni all’Autorità Giudiziaria di Perugia per i reati di minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico e ubriachezza.