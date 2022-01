Meteo Assisi 28-30 gennaio 2022: sole, freddo e qualche nuvola

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 28-30 gennaio 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti e ben trovati, il termine giusto per descrivere il tempo che abbiamo avuto nei giorni passati meglio non potrebbe essere che “né carne né pesce” in sostanza poco sole ma niente pioggia, molte nuvole ma niente sostanza (pioggia), inquinamento dell’aria molto elevato per effetto dell’alta pressione con alti valori di geo-potenziale al proprio interno che comprime l’aria dall’alto verso il basso senza farla salire e disperdere verso l’alto e tanta umidità per finire. Weekend che porterà una svolta sotto l’aspetto “qualità dell’aria che respiriamo” ma le precipitazioni saranno assenti, in un contesto che resta davvero avaro di precipitazioni da almeno un mese a questa parte.

Queste le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 28-30 gennaio 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: la giornata più nuvolosa della serie! Pochi e brevi gli spazi soleggiati in un contesto asciutto. Temperature massime intorno 8 gradi mentre minime della notte tra 0 e -2 gradi a seconda delle aree sostanzialmente in linea con i valori normali del periodo. Qualità dell’aria splendida per effetto dell’arrivo della ventilazione moderata nord-orientale!! via libera, dal pomeriggio soprattutto alle lavatrici!!!!!

Sabato: giornata prevalentemente soleggiata e tipicamente invernale con ventilazione moderata sempre da nord-est e temperature in linea con i valori normali del periodo. Qualità dell’aria che resta molto molto buona!

Domenica infine: giornata nella quale tornerà ad essere presente una certa blanda nuvolosità a tratti e sole che si vedrà ad intervalli. Resta comunque nel complesso una giornata con ampi spazi di sole Ventilazione in rotazione da occidente e temperature in lieve aumento. Qualità dell’aria che resta splendida!

Chiudo come sempre con una breve anticipazione sul tempo che dovremmo avere con l’inizio della nuova settimana che vedrà sempre la presenza dell’alta pressione quindi avremo nuovamente il rischio nebbia che tornerà ad affacciarsi assieme ad una qualità dell’aria in nuovo netto peggioramento. A tutti voi e alle vostre famiglie l’augurio di trascorrere giornate serene. A presto.

Foto di Ann Fossa | Unsplash

