Mortale sulla Torgianese, a Bettona perde la vita 45enne

Tragico incidente lungo la Torgianese, perde la vita un uomo di 45 anni; sarebbe, secondo le prime informazioni, una persona di origini calabresi, da tempo residente a Perugia. Nel mortale, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero altre persone e auto coinvolte. Indagano i carabineri della Compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino per risalire alla cause dello schianto. L’uomo, italiano e padre di di tre figli residente nel perugino, si stava recando al lavoro in un’azienda poco distante dal punto dell’incidente. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

