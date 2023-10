Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria: il programma con date, orari e luoghi aperti e visitabili

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno 2023 e anche le Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati.

Settecento meraviglie da scoprire che raccontano, ognuna a suo modo, l’Italia. Oltre ai luoghi del sapere, sarà possibile visitare palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, laboratori artigiani e siti produttivi, ricchi di storia e curiosità. E ancora musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Insomma: archeologia e architettura, arte e artigianato, tradizione e memoria, antico e moderno, città e campagna. Tutto questo è il patrimonio culturale dell’Italia, il “nostro patrimonio”, che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento. A chi desideri partecipare verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI. Tanti gli eventi, ad Assisi e nei territori circostanti e anche in provincia di Perugia e Terni.

Questo il programma delle Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria

ASSISI – BOSCO DI SAN FRANCESCO

Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

Durante le Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria sarà possibile: – visitare il Bosco in autonomia con un piccolo contributo; – scoprire segreti e curiosità durante la speciale “Visita col Direttore”; – compiere un viaggio sulle orme di San Francesco attraverso le opere di Giotto guida da una guida turistica; – divertirsi con un’attività dedicata ai bambini. A cura di FAI-Bosco di San Francesco

INIZIATIVE SPECIALI

Durante le Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria sarà possibile: – scoprire segreti e curiosità del Bosco durante la speciale “Visita col Direttore” sabato e domenica ore 11:00 partenza Basilica (solo sabato ore 15:30 partenza Santa Croce); – compiere un viaggio sulle orme di San Francesco attraverso le opere di Giotto a cura della guida turistica Monica Lupparelli domenica ore 15:30 partenza Basilica; – divertirsi con un’attività dedicata ai bambini sulle tracce di Sherlock Holmes domenica mattina ore 11:30 partenza Santa Croce. Visite guidate speciali a cura di: – Laura Cucchia Responsabile del FAI Bosco di San Francesco – Monica Lupparelli, guida turistica

NOTE PER LA VISITA

Orari di apertura del FAI Bosco di San Francesco: dalle 10 alle 18 – ultimo ingresso alle ore 16 Ingressi: Complesso benedettino di Santa Croce (proseguire sempre dritto da Via San Vittorino) e Piazza della Basilica Superiore

ASSISI – BIBLIOTECA DEL SACRO CONVENTO

Sabato: 15:30 con unico turno di visita per 70 persone e domenica alle 10 con unico turno di visita per 70 persone. L’apertura nelle giornate FAI prevede la visita di alcuni ambienti eccezionali e per di più nascosti, normalmente poco fruibili. Il Frate responsabile della biblioteca accompagnerà i visitatori all’interno di questi luoghi, soffermandosi sul racconto e la descrizione delle vicende e delle particolarità che hanno portato alla grandezza di questo importante luogo della storia Francescana e della città. Iniziativa organizzata dal Fai Assisi con visite a cura di Fra’ Carlo Bottero, OFMConv, Direttore Biblioteca e Centro di documentazione francescana del Sacro Convento di San Francesco in Assisi

ASSISI – ABBAZIA DI SAN BENEDETTO AL SUBASIO

Sabato: 10:30 – 11:30 / 15:30 – 16:30

Domenica: 10:30 – 11:30 / 15:30 – 16:30

Visite con partenza alle ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 per gruppi di massimo 25 persone

Durante le Giornate FAI di Autunno l’abbazia sarà a disposizione dei fruitori per visite guidate all’interno dei suoi gioielli più nascosti. Arte, storia e spiritualità accompagneranno il viaggio in un contesto naturalistico di assoluto rilievo. Il percorso di visita comprende chiesa, cripta, corte interna e area circostante. Il luogo è solitamente chiuso perché restaurato recentemente non ha personale che garantisca la fruizione al pubblico. La visita è a cura di Volontari Gruppo FAI Assisi e Benedettini

PERUGIA – CHIESA DEI SANTI STEFANO E VALENTINO

Sabato: / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 10:30 – 12:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

Note: Ultima visita mattina: ore 12:00.

Da secoli, la devozione per il protomartire Stefano è profondamente radicata nella cultura perugina, una fedeltà incisa addirittura nello Statuto del Comune, che invitava a celebrare con grandiosità la festa del Santo. La città, onorando Stefano, ha eretto in passato tre chiese dedicate a lui; un tributo alla sua figura spirituale di rilievo. Fra queste spicca la Capella S. Stephani, protetta per decreto imperiale già nel lontano 1163. A seguito di tale tradizione di rispetto e venerazione, in occasione delle prossime giornate FAI, la Chiesa di Santo Stefano e Valentino sarà aperta al pubblico. Un invito aperto a cittadini e visitatori, per riscoprire il legame sacro e storico che unisce la città di Perugia al protomartire Stefano, immergendosi in un’atmosfera di spiritualità e tradizione, e approfondendo la connessione profonda e secolare che lega il territorio al suo protettore, in una location carica di storia e di fede viva e vibrante.

SPELLO – CHIESA DI SAN CLAUDIO

Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Visite per gruppi di massimo 20 persone.

La chiesa costruita lungo l’antico tracciato della via Flaminia che conduceva ad Assisi, oltre alle rovine del complesso termale e della necropoli altomedievale, conserva un ciclo pittorico di fine trecento. Potrete osservare e scoprire tutto questo grazie agli Apprendisti Ciceroni della scuola media statale G. Ferraris di Spello. Visite a cura di Apprendisti Ciceroni scuola media di Spello

PERUGIA – VILLA PUCCI BONCAMBI

Sabato: 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 10:30 – 12:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

Note: Ultima visita mattina: 12:00

La visita di Villa Pucci Boncambi durante le Giornate FAI d’Autunno in Umbria costituisce un momento unico per scoprire questo bene, per la prima volta aperto al pubblico dopo il restauro e solitamente chiuso perché di proprietà privata. I visitatori saranno accompagnati in un percorso che inizierà dall’esterno, dove si potrà apprezzare il viale alberato, le piante secolari del giardino, la facciata principale e le suggestive prospettive che si creano a partire dagli assi di costruzione della villa. Una volta all’interno, si visiteranno due piani, con passaggi all’interno delle stanze più significative (salone d’onore, vestibolo, sala da biliardo) per salire in seguito nel terrazzino, da cui si potrà ammirare un bellissimo panorama sulla collina di Collestrada e i campi circostanti. Il percorso si concluderà nel cortile interno, caratterizzato da un elegante loggiato. La visita avrà un taglio storico-architettonico e fornirà elementi sulle ville nel territorio perugino. Sono previsti anche eventi collaterali alle visite ancora in via di definizione. Iniziativa a cura del Gruppo FAI Giovani Perugia; visite a cura di Volontari FAI.

NOTE PER LA VISITA

Si prega di parcheggiare sul retro della villa, nell’area indicata alle seguenti coordinate: 43°04’27.5″N 12°29’09.7″E

FOLIGNO – SANTUARIO SANTA ANGELA A 10 ANNI DALLA CANONIZZAZIONE

Sabato: 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

La visita inizia dalla chiesa, dove sarà possibile vedere ed ascoltare la storia di Santa Angela da Foligno, si prosegue verso la medioevale cappella di San Matteo, il convento francescano ed il chiostro; alla fine si visiterà, adiacente alla chiesa, l’oratorio del Gonfalone, in stile tardo barocco. Iniziativa organizzata dalla Delegazione FAI di Foligno e visite a cura di Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Foligno IV, scuola media Gentile da Foligno

CITTÀ DI CASTELLO – SULLE TRACCE DI LUCA SIGNORELLI

Sabato: 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: La Sacrestia della Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio non sarà visitabile di mattina per la celebrazione delle funzioni religiose

Una passeggiata nel centro cittadino costituirà l’occasione per approfondire la conoscenza del pittore rinascimentale Luca Signorelli e del rapporto speciale che ebbe con Città di Castello, dove esercitò un forte influsso non solo sui pittori locali (tanto da parlare di “signorellismo” in Alta Valle del Tevere) ma anche sullo stesso Raffaello, attivo in città pochi anni dopo di lui. L’itinerario culturale, strutturato a tappe e interamente accompagnato dai volontari del FAI e dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Plinio il Giovane, prenderà avvio in Piazza Gabriotti e si snoderà per tutto il centro storico. Durante le Giornate FAI sarà possibile accedere in via del tutto eccezionale alla medievale Torre Civica, solitamente chiusa al pubblico, alta 38 metri, uno dei simboli distintivi dello “sky line” di Città di Castello e dell’antico potere comunale, un tempo decorata sulla facciata da un affresco dell’artista cortonese. Aperture insolite riguarderanno inoltre la sacrestia della cattedrale dei Santi Florido e Amanzio e la chiesa di San Giovanni Decollato, non sempre aperte al pubblico, che testimoniano la forte impronta stilistica lasciata da Signorelli sui pittori tifernati. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo FAI Città di Castello con visite a cura di Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni Liceo Statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello

NOTE PER LA VISITA

Si ringrazia per la collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa delle Giornate FAI d’Autunno 2023 la Direzione Centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, proprietari della Chiesa di San Domenico e della Chiesa di San Francesco I turni di visita, della durata di circa 90 minuti, partiranno ogni mezz’ora secondo il seguente piano orario: mattina 10:00, 10:30, 11:00, 11:30; pomeriggio 15:00, 15:30, 16:00, 16:30.

FOLIGNO – “CAPPELLA DOTTORI” NEL PALAZZO CLARICI

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

La Cappella Dottori, che si trova all’interno della Caserma dell’Arma dei Carabinieri, solitamente chiusa al pubblico, è protagonista indiscussa di questa tappa, con la sua Annunciazione, le sue allegorie simboliche e le sue schiere di angeli. La visita al palazzo permetterà inoltre di ammirare il salone d’onore, oggi utilizzato dai militari della caserma come aula briefing; qui, decorazioni di inizio Novecento attribuite al pittore Numa Pompilio Cervelli celebrano le attività produttive della famiglia Clarici, sotto la supervisione benevola delle allegorie della Scienza e dell’Industria. Il percorso si snoda attraverso due piccoli ambienti con funzione di ufficio, coperti da volta a padiglione con decorazioni settecentesche. Ultima tappa, dopo l’ingresso alla Cappella Dottori, è la visita del cosiddetto “salottino cinese”, una piccola sala dal sapore esotico per la cui esecuzione Dottori ricevette la somma di 350 lire. Iniziativa organizzata dalla delegazione Fai di Foligno con visite a cura di Apprendisti Ciceroni I.T.E. Scarpellini.

PASSIGNANO SUL TRASIMENO – PALAZZO COPPA

Sabato: 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

L’apertura FAI prevede intanto l’ingresso per la prima volta dopo il restauro in un luogo privato e solitamente chiuso, oltre alla corte e alla parte trecentesca sarà possibile visitare gli ambienti al primo piano e la piccola cappella del palazzo a tutt’oggi consacrata. Il luogo è solitamente chiuso al pubblico perché di proprietà privata. Visite a cura di Volontari FAI, anche in lingua inglese.

CASTEL RIGONE – SANTUARIO MARIA SANTISSIMA DEI MIRACOLI

Sabato: 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 09:30 – 10:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

La visita al santuario consentirà una immersione totale nell’arte del rinascimento, splendide architetture che esternamente sottolineano preziosità e gusto mentre all’interno, il candore delle scelte cromatiche sottolinea ancora di più gli ampi spazi, i costoloni delle volte e la magnificenza delle numerose opere d’arte che lo riempiono. Sarà eccezionalmente aperta anche la sede della confraternita che gestisce e, tutt’oggi, amministra le attività e la quotidianità del Santuario. Visite a cura di Delegazione FAI Lago Trasimeno anche in Inglese

SELLANO – CASTELLO DI ORSANO

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 10:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Il castello di Orsano è un borgo di origine longobarda, aveva un’importanza strategica essendo posto a guardia della Via della Spina, strada che conduceva a Roma. Saranno visitabili le due chiese, ricche di storia ed affreschi, Santa Maria Assunta e Santa Maria della Consolazione, recentemente riaperta al culto dopo i restauri post terremoto 2016. Sarà visitabile anche la sede dell’antico comune oggi sede dell’università agraria di Orsano. Caratteristica è anche la fonte delle “Sette cannelle”. Il luogo è solitamente chiuso in quanto posto disabitato, la visita è a cura dei volontari del Fai e grazie alla Protezione Civile di Orsano in occasione delle Giornate Fai d’Autunno in Umbria sarà disponibile un servizio navetta gratuito con partenza ogni 30 minuti. Si suggerisce di parcheggiare l’auto presso gli impianti sportivi della frazione di Molini.

SPOLETO – ITINERARIO FIDENZONI

Sabato: 09:30 – 11:30 / 15:00 – 17:00

L’itinerario inizia dalla sede dell’Archivio di Stato di Spoleto in Largo Ermini per proseguire su Viale Matteotti e terminare in Piazza della Libertà. Iniziativa a cura della Delegazione FAI di Foligno e visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IPSEOASC “G, De Carolis” Spoleto.

TODI – CHIESA DI SAN SILVESTRO E IL ‘PRIMO’ RITRATTO DI JACOPONE DA TODI

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Durante le Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria sarà possibile scoprire una chiesa che generalmente è sempre chiusa, al cui interno si conserva quello che molti studiosi considerano come il primo ritratto di Jacopone da Todi, dipinto ad affresco da un autore ignoto intorno agli anni 1315-30, a pochi anni dalla morte del beato. Jacopone è raffigurato mentre è in preghiera con Dio. Inoltre all’interno della chiesa sono presenti molti presepi ambientati in edifici storici di Todi e il modellino del Tempio della Consolazione, realizzato da Fabrizio Mecarelli. Per la prima volta si avrà l’opportunità di vedere quello che resta dell’antico chiostro del convento, dove sono presenti alcune lastre tombali provenienti dal pavimento della chiesa e al cui interno si conserva un pozzo risalente all’epoca romana. Il luogo è una chiesa chiusa definitivamente, le visite saranno condotte dagli apprendisti Ciceroni del Liceo “Jacopone da Todi” e disponibili anche in lingua inglese.

VALFABBRICA – CASTELLO DI GIOMICI

Domenica: 10:30 – 12:00 / 14:30 – 18:00

Note: ultima visita mattino ore 12.00, ultima visita pomeriggio ore 18.00. Partenza ogni 30 minuti

Il castello di Giomici ha oggi una attività privata al suo interno. Le Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria consentiranno di visitare questo bene nel suo aspetto storico e culturale. Avremo quindi il privilegio di entrare in una atmosfera medievale che ci porterà indietro nel tempo alla scoperta degli eventi storici avvenuti tra le sue antiche mura. Iniziativa organizzata da Gruppo FAI di Gualdo Tadino Delegazione FAI di Perugia Comune di Valfabbrica con visite a cura dei Volontari FAI

NOTE PER LA VISITA

Visite in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria per gruppi di 20 persone. Possibilità di servizio navetta gratuito per chi lo desidera, dal parcheggio sottostante fino al castello e ritorno. Seguire la superstrada in direzione Ancona – Valfabbrica e mantenere la direzione Valfabbrica. 4 km dopo Valfabbrica si incontra il cartello di indicazione per Giomici. Seguire le indicazioni e percorrere la piccola strada asfaltata fino alla fine.

ARRONE – L’ANTICA ROCCA NEL CUORE DEL PARCO DEL NERA

Sabato: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: Sospensione delle visite presso la Chiesa di Santa Maria Assunta per celebrazione della Messa alle ore 18.

Domenica: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: Sospensione delle visite presso la Chiesa di Santa Maria Assunta per celebrazione della Messa alle ore 11.30 e alle ore 18.

Il percorso di visita delle Giornate FAI d’Autunno in Umbria 2023 prevede un itinerario che si snoderà all’interno del borgo, alla scoperta delle sue bellezze architettoniche e paesaggistiche. Si visiterà per prima cosa la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, risalente al XV secolo, ricca di opere d’arte in particolare un ciclo di affreschi rinascimentali e una preziosa tela della cena di Emmaus di autore caravaggesco. Nella parte alta del paese si visiteranno la Chiesa di San Giovanni Battista, dalle forme gotiche ricca di preziosi affreschi medievali e con un campanile a torre noto per l’esibizione acrobatica dei campanari. In particolare, domenica 15 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle ore 17 sarà possibile visitare il campanile della chiesa a cura del Gruppo Campanari di Arrone, e ammirare la straordinaria esibizione dei campanari nei seguenti orari: 10.45, 11.00, 11.15, 12.00, e nel pomeriggio alle ore 16.00. Iniziativa a cura della Delegazione FAI Terni e FAI Giovani di Terni7

INIZIATIVE SPECIALI

Passeggiata con visita speciale al vigneto Annesanti L’iniziativa propone una passeggiata di 4 km su percorso turistico dal borgo di Arrone al vigneto Annesanti. Il percorso si snoderà fra Arrone e Casteldilago lungo la Greenway del Nera. Nella giornata di sabato le passeggiate includeranno la visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arrone. Nella giornata di domenica le passeggiate includeranno la visita al Convento di San Francesco, edificio del XIV secolo. Giorni e orari: Sabato 14 ore 9.30 e ore 14.30. Domenica 15 ore 9.30 e ore 14.30. Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ad Arrone, presentarsi al banco del FAI. Rientro con navetta. Posti limitati, max 35 persone a passeggiata. Prenotazione consigliata: prenotazioni.terni@delegazionefai.fondoambiente.it Si consiglia abbigliamento e calzature comode. Contributo minimo: 5 euro iscritti FAI / 10 euro non iscritti

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria si formeranno gruppi di visita di max 35 persone dalle ore 10 alle ore 16.30. Sospensione delle visite per celebrazione della Messa presso la Chiesa di Santa Maria Assunta: sabato 14 ore 18.00 e domenica 15 ore 11.30 e ore 18.00 Si consiglia di parcheggiare presso l’area sportiva, in Via Piè d’Arrone 3 dove è presente un ampio parcheggio con ascensore per salire al borgo. Il banco del FAI si troverà in Piazza Garibaldi, di fronte la Chiesa di Santa Maria Assunta. Si consigliano calzature comode poiché il percorso del borgo è caratterizzato da salite e scalini.

ARRONE – CASTELDILAGO, IL BORGO DI SAN VALENTINO

Sabato: 15:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: Le visite al borgo inizieranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.

Domenica: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Il percorso di visita delle Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria offrirà un itinerario all’interno del paese, alla scoperta delle sue particolarità architettoniche e dei caratteristici scorci paesaggistici. Un elemento di sicuro interesse è rappresentato dal piccolo museo della ceramica, normalmente non accessibile al pubblico. L’esposizione offre una carrellata di oggetti di produzione locale e centro italiana. Il museo è stato realizzato per raccogliere i molti resti di maioliche emersi durante i lavori di ristrutturazione del borgo, rinvenuti in un butto, una antica cisterna usata come discarica. Il sito dove è stato rinvenuto il butto si trova oggi circondato da un giardino di officinali ispirato al modello dell´Hortus conclusus, un giardino segreto esteso tra le mura perimetrali e gli edifici padronali visitabile eccezionalmente in occasione delle giornate. Sarà possibile visitare inoltre la bella chiesa di San Nicola, che sorge appena fuori del paese, che presenta la tipica architettura del romanico spoletino decorata all’interno da un notevole ciclo di affreschi rinascimentali, attribuiti alla bottega dello Spagna, pittore a lungo operante in Umbria. Iniziativa a cura di Delegazione FAI Terni e FAI Giovani di Terni

LUOGO SOLITAMENTE CHIUSO

Sia la Chiesa di San Nicola sia il Museo della Ceramica sono luoghi solitamente chiusi al pubblico.

INIZIATIVE SPECIALI

Passeggiata con visita speciale al vigneto Annesanti L’iniziativa propone una passeggiata di 4 km su percorso turistico dal borgo di Arrone al vigneto Annesanti. Il percorso si snoderà fra Arrone e Casteldilago lungo la Greenway del Nera. Nella giornata di sabato le passeggiate includeranno la visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arrone. Nella giornata di domenica le passeggiate includeranno la visita al Convento di San Francesco, edificio del XIV secolo. Giorni e orari: Sabato 14 ore 9.30 e ore 14.30. Domenica 15 ore 9.30 e ore 14.30. Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ad Arrone, presentarsi al banco del FAI. Rientro con navetta. Posti limitati, max 35 persone a passeggiata. Prenotazione consigliata: prenotazioni.terni@delegazionefai.fondoambiente.it Si consiglia abbigliamento e calzature comode. Contributo minimo: 5 euro iscritti FAI / 10 euro non iscritti

Sabato 14 ottobre le visite al borgo di Casteldilago inizieranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 15. È possibile accedere alla visita di Casteldilago solo tramite navetta con partenza da Arrone in Piazza Garibaldi, dove sarà presente il banco FAI. Parcheggio presso impianti sportivi in Via Pié di Arrone. Si consigliano calzature comode poiché il percorso del borgo è caratterizzato da salite e scalini.

ORVIETO – MONASTERO DI SAN PAOLO

Il monastero di San Paolo è un luogo solitamente non aperto, le suore non sempre possono garantirne l’apertura, tuttavia all’interno sono contenute oper d’arte di rilievo a testimonianza dell’importanza del complesso e della sua complessa storia. Il percorso di visita proposto attraverserà i secoli e susciterà l’interesse di un viaggio attraverso immagini e opere prodotte nei secoli. Passeremo dalle mura esterne medievali, al primo chiostro protorinascimentale, proseguiremo con l’Oratorio, o Chiesa del SS Salvatore con gli affreschi risalenti alla prima metà del ‘500, procederemo attraverso il refettorio per ammirare un insolito affresco raffigurante l’ultima cena, usciremo all’esterno, nel secondo chiostro con stilemi tardorinascimentali, per poi completare la visita con la Chiesa di San Paolo, ornata con affreschi del pieno ‘600 sulla volta ed altari con pale ed affreschi mirabili. Un luogo davvero complesso, denso di Storia e storie come quella di Vittoria Colonna che vi risiedette dal 1541 e di molti altri, dal medioevo per arrivare fino ai nostri giorni, dopo aver superato guerre, invasioni, la soppressione degli Istituti religiosi, la destinazione ad istituto scolastico. Iniziativa a cura del Gruppo Fai di Orvieto, visite a cura di Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Majorana Maitani di Orvieto disponibili anche in lingua inglese. Il complesso monastico, si trova in via Postierla 20, si può raggiungere comodamente a piedi, sia lasciando la macchina nel parcheggio di piazza Cahen o in quello di piazza Marconi (sito dietro il Duomo).

INIZIATIVE SPECIALI

Prima delle Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria Venerdì 13 si prevede l’apertura solo per gli iscritti FAI con visita guidata a cura della Dott.ssa Giovanna Bandinu Coordinatore dell’Ufficio per i BCE e l’edilizia di culto della Diocesi di Orvieto-Todi e dalle Dott.sse Asia Simonetti e Gaia Rotili

TERNI – PALAZZO MANNI: UNA FINESTRA SULLA TERNI DELL’OTTOCENTO

Sabato: 10:00 – 11:00 / 15:30 – 16:30

Note: Visite per gruppi di massimo 10 persone con partenza alle ore 10.00, 11.00, 15.30 e 16.30

Domenica: 10:00 – 11:00 / 15:30 – 16:30

Note: Visite per gruppi di massimo 10 persone con partenza alle ore 10.00, 11.00, 15.30 e 16.30

Fino agli ultimi anni del XX secolo la stanza costituiva la sala pranzo della Pensione Roma; attualmente appartiene ad un privato e viene aperta eccezionalmente in occasione di queste Giornate FAI. Spicca in particolare una visione panoramica di Terni ripresa dal lato meridionale, dall’alto di Colle Obito, che ritrae l’assetto urbanistico della città quando essa era ancora parte dello Stato Pontificio e racchiusa all’interno delle antiche mura medievali, immersa in una pittoresca valle, immortalata nei dipinti di importanti plenaristi d’Oltralpe, poco prima che avvenisse la feroce industrializzazione del territorio che annullerà per decenni la secolare vocazione turistica di Terni. L’apertura del sito è esclusiva per gli iscritti FAI. L’ingresso negli orari previsti è a numero chiuso, massimo 10 persone a turno. Visite a cura dei volontari del Fai.

NOTE PER LA VISITA

L’ingresso al sito è riservato agli iscritti FAI. L’ingresso è a numero chiuso, max 10 persone a turno. L’accesso oltre questo limite non è garantito. Sarà richiesto di esibire la tessera di iscrizione

Le Giornate FAI d’Autunno 2023 in Umbria e non solo si svolgono con il Patrocinio della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della cultura e di Regione Umbria. Si ringrazia per il sostegno Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Il Fai ringrazia per la collaborazione il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze armate che durante le Giornate FAI d’Autunno concedono l’apertura di alcuni loro luoghi simbolo. Per tutte le informazioni il più possibile aggiornate, la eventuale necessità di una prenotazione e le eventuali variazioni di programma successive al 6 ottobre 2023 si raccomanda di controllare sul sito ufficiale del Fai e anche eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse.

