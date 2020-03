Piantine di fiori gratis a Rivotorto, il gesto di Gianfranco Bazzoffia

"Solo chi passa per fare la spesa e con un motivo valido nel rispetto del decreto in vigore può prendere i fiori gratuitamente", spiega il floricoltore

Si moltiplicano le buone opere da parte di chi in tempi di emergenza sanitaria è costretto a tenere chiusa la propria attività lavorativa, nel rispetto del decreto in vigore. Un’iniziativa importante arriva da Rivotorto di Assisi e a farla conoscere a cittadini e residenti della frazione ai piedi della città Serafica è la Pro Loco Rivotorto attraverso un post diffuso via social, che segnala la possibilità di avere piantine di fiori gratis a Rivotorto.

“In tempi di coronavirus – scrivono dalla Pro Loco Rivotorto – siamo davvero lieti e onorati di segnalare il gesto di un nostro caro amico e sostenitore. Gianfranco Bazzoffia, un floricoltore di Rivotorto. Chi passa per andare a fare la spesa può prendere i fiori gratis che Gianfranco ha messo lungo la strada. Con la chiusura dei mercati gran parte della merce è invenduta e il reddito a picco!”.

Un’iziativa importante, quella delle piantine di fiori gratis a Rivotorto, alla quale va data risposta nel ferreo rispetto delle regole. I cittadini che passano di lì per un valido motivo, possono ritirare l’omaggio floreale. L’invito è naturalmente a non andare apposta, rispettando appieno le regole del decreto in vigore. Un nobile gesto da parte di un cittadino al quale va data risposta con estremo senso civico e rispetto delle leggi in atto.