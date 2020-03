Rosario in Basilica inferiore a San Francesco contro il coronavirus

Questa sera (giovedì 19 marzo) alle 21.00 verrà recitato il Rosario dalla Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi. I frati del Sacro Convento di Assisi, in comunione con la Chiesa italiana, pregano e invitano a pregare per tutto il Paese e per il mondo intero. Tutti coloro che vorranno vivere questo momento di fede potranno collegarsi al sito sanfrancesco.org e al canale Facebook ufficiale di “San Francesco Assisi”. La CEI ha invitato tutti i cittadini: ad esporre alle finestre delle proprie case un piccolo drappo bianco o una candela accesa, segni della speranza e della luce della fede; e a lasciarsi accompagnare dalla testimonianza di San Francesco e dalle orazioni di Santa Caterina esempi di vita luminosa e nostri intercessori. “Anche noi da Assisi accenderemo una piccola luce”, dice padre Enzo Fortunato.

Oltre al rosario in Basilica inferiore a San Francesco ella giornata di oggi, anche la messa per invocare San Giuseppe presieduta a porte chiuse e senza pubblico da monsignor Sorrentino. Ancora prima, l’annuncio che nei momenti di preghiera della giornata e in particolare alle sette, a mezzogiorno e alle diciotto i rintocchi delle campane avrebbero invitato i fedeli ad unirsi in comunione spirituale per assicurare da Assisi preghiera e vicinanza all’intera Nazione e al mondo invocando la grazia per intercessione di San Francesco e Santa Chiara. Dal Vescovado, dove Francesco si spogliò di tutto per dire che apparteneva totalmente a Dio e voleva dedicarsi tutto ai fratelli, dalla Basilica di San Francesco dove riposa il suo corpo, le sue spoglie mortali, dalla Basilica di Santa Chiara dove è sepolta la Santa che fu particolarmente legata a San Francesco. “Con l’intercessione dei nostri Santi venga la più grande benedizione del Signore sull’Italia. San Francesco è Patrono d’Italia la sua intercessione ci aiuti e ci conforti”, aveva detto il vescovo.