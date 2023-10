Piazza del Vescovado, quale soluzione? Assisi News lo chiede ai lettori

Accontentare tutti sarà praticamente impossibile, ma la nuova viabilità nella zona della piazza del Vescovado non ha mancato di scatenare ironie e qualche polemica non tanto per i ‘dettami’ sul traffico, oramai interiorizzati, ma per i nuovi cartelli piazzati di fronte a una fontana del 1500-600 che, in giorni in cui si parla di arredo urbano, sono da molti considerati un vero e proprio pugno in un occhio.

E per questo Assisi News torna a chiedere "L'opinione del lettore", il nome che abbiamo dato al sondaggio che chiede ai lettori cosa sia meglio fare.

Come detto questo mese le domande riguardano i cartelli in Piazza del Vescovado, con quattro risposte che tengono conto, in maniera sintetica, delle principali proposte emerse dal dibattito. Nello specifico: meglio lasciare tutto come prima? O bisognerebbe pedonalizzare la piazza? Oppure i cartelli sono un “male necessario”? O forse è meglio pensare a soluzioni meno impattanti?

È possibile rispondere al sondaggio cliccando nel sondaggio qui sotto o nella colonna laterale (se il sito si apre da desktop) o scorrendo in basso (per chi visita da mobile); per una discussione più ampia, è possibile poi utilizzare i commenti di Facebook, come peraltro già avviene per molte delle notizie che la redazione diffonde dalla pagina Facebook.

Nuova segnaletica al Vescovado, secondo te: Meglio lasciare tutto come prima Bisognerebbe pedonalizzare la piazza I cartelli sono un "male necessario" Meglio pensare a soluzioni meno impattanti

