Meteo Assisi 21-23 agosto 2020: ultimo sussulto dell’estate, sarà il più intenso

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 21-23 agosto 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti voi cari lettori e ben ritrovati in questo che è un appuntamento importante perché siamo nel cuore del periodo vacanziero per tanti di voi. Bene diciamo subito che continuerà e si acuirà questa intensa ondata di caldo africano, fino a portarci a temperature massime tra 37-38 gradi sulle principali località pianeggianti della nostra Umbria.

Farà quindi molto caldo sia di giorno che di notte e invito tutte le persone che sono più esposte a soffrire delle ondate di calore ad evitare di uscire di casa ove possibile tra le 11 e le 20. Da sottolineare per dovere di cronaca l’intensa siccità che sta interessando la nostra regione con l’inizio inevitabile in alcune aree del razionamento idrico, potete notare osservando attorno a voi i terreni l’aridità della terra che ormai sembra quasi polvere.

So certamente che il periodo è quello del bel tempo, delle vacanze e del caldo, ma la nostra regione ha assoluto bisogno di tanta tanta pioggia. La natura, non bisogna mai dimenticarlo, è parte di noi e se non funziona essa come deve non funzioniamo neanche noi inevitabilmente.

Ecco le previsioni per il meteo Assisi 21-23 agosto 2020, con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata di sole pieno da mattina a sera con temperature e caldo in aumento tanto che le massime diurne potranno iniziare a toccare punte di 35-36 gradi ventilazione sud-occidentale poco significativa e di tipo debole. Qualità dell’aria in peggioramento.

Sabato: la giornata più calda della serie con temperature e caldo in ulteriore incremento e massime diurne tra 37 e 38 gradi. Ventilazione sempre di tipo debole dai quadranti sud-occidentali. Sole assoluto protagonista della scena.

Domenica: al mattino permane il cielo sereno, al pomeriggio ed in serata invece passaggio di un po’ di blanda nuvolosità che tuttavia a tratti nasconderà un poco il sole. Giornata che resta assai bella e soleggiata complessivamente. Massime diurne ancora molto calde, ma che tuttavia iniziano a scendere un poco fin su valori tra 34-35 gradi preludio alla diminuzione più consistente di lunedì quando arriveranno dei temporali assieme ad aria più fresca che porranno definitivamente la parola fine a questo caldo cosi intenso e anomalo.

Dunque weekend probabilmente che vedrà l’ultimo sussulto dell’estate 2020 forse addirittura il più intenso, ma che ci lascerà poi in dote una prosecuzione dell’estate malgrado a tratti ancora un po’ calda, comunque non più su questi valori termici cosi pesantemente anomali. A tutti voi da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews l’augurio come sempre di passare giornate serene.