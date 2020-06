Polizia di Stato, il saluto di Stoppini a due ex colleghi che lasciano Assisi

Da vicesindaco e da ex collega della Polizia di Stato, Valter Stoppini ringrazia l’assistente capo Francesco Caponnetto e il vice ispettore Luca Locchi che, dopo anni di prezioso servizio per la città serafica, sono stati destinati prestigiosi incarichi: il primo alla Polfer di Foligno, il secondo alla procura della Repubblica di Perugia. “Li ringrazio per il servizio reso ad Assisi e con un grande in bocca al lupo per il futuro”, il breve messaggio di Stoppini. Caponnetto e Locchi, ad Assisi, hanno ottenuto almeno un paio encomi: nel 2015 per l’arresto di 5 persone responsabili in concorso di rapina, lesioni e danneggiamenti e nel 2017 per aver scoperto un giro di prostituzione a Corciano con delle giovani cinesi sfruttate da due coniugi della stessa nazionalità.

Nella stessa occasione Stoppini ringrazia la Polizia di Stato agli ordini del vicequestore Francesca Domenica Di Luca, la Polizia locale agli ordini del comandante Antonio Gentili, i carabinieri di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli e la Guardia di Finanza agli ordini del luogotenente Stefano Ricci, per il prezioso supporto nel monitorare l’ordine pubblico durante l’evento Con il cuore, nel nome di Francesco 2020.