Poste a Rivotorto, si torna alla normalità

Dopo le segnalazioni raccolte anche da AssisiNews e dopo la mobilitazione del consigliere Luigi Bastianini, le Poste a Rivotorto riaprono con un orario normale.

“Accogliendo le istanze del Comune di Assisi da lunedì 15 giugno sarà ripristinata l’operatività degli Uffici Postali di RIVOTORTO – VIA MONTE SUBASIO 3/A per un totale di sei giorni settimanali”, si legge nella nota della giunta.

“Si ringrazia Poste Italiane per aver accolto le istanze dell’amministrazione comunale per arrivare prima possibile a un progressivo ripristino della normale operatività in linea con le disposizioni normative e nel rispetto del distanziamento sociale”, conclude la nota.

Come segnalato nei giorni scorsi, le Poste di Rivotorto di Assisi erano aperte solo martedì, giovedì e sabato, e per questo il consigliere della frazione Luigi Bastianini (Socialisti) preannunciava la presentazione di una interpellanza. “Gli uffici postali di Assisi, Petrignano e Santa Maria sono tornati alla piena operatività, mentre Rivotorto è ancora aperto a giorni alterni. Perché?”, si chiedeva il consigliere di maggioranza, che nel frattempo aveva chiesto a Poste Italiane e alla giunta di attivarsi per far riprendere alle Poste di Rivotorto la loro piena funzionalità. Missione compiuta.