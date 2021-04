ConfrontiAssisi, seconda uscita: tra fondi europei e comunicazione turistica

Nella seconda pubblicazione di ConfrontiAssisi viene aperta la sezione Economia con l’articolo di Claudio Tiriduzzi sui fondi europei per le politiche di coesione, di cui ha usufruito anche il comune di Assisi. “L’intento – spiegano i promotori di ConfrontiAssisi – è quello di proseguire in questo spazio che vede l’Europa come determinante punto di condizionamento ed indirizzo di qualunque futura politica locale alla luce dell’imminente Recovery Plan. Riproponiamo con attinenza all’economia, quella del turismo, l’intervista a Marco Grignani del 2020, in quanto ancora attuale per le vicende Covid e perché offre un’interpretazione nuova sull’efficacia della comunicazione turistica. Completano l’uscita, per le sezioni “Dati e Statistiche”, e “Documenti”, contributi sulle tornate elettorali passate e lo Statuto del Comune di Assisi, utili per una cognizione piena del quadro entro cui si trovano a competere le varie forze politiche per le comunali 2021.

In questa pubblicazione di ConfrontiAssisi

Economia

Claudio Tiriduzzi. I fondi Europei FESR e FSE nel Comune di Assisi. Stanziamenti 2014-20 e Programmazione 2021-27

Il territorio di Assisi ha ricevuto nel 2014-20, per il programma regionale dei Fondi Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e Sociale Europeo (FSE), 18.314.814€. Ne beneficiano Piccole e Medie Imprese, il Comune di Assisi, enti e privati nel quadro europeo e regionale per lo sviluppo tecnologico, il miglioramento della competitività delle imprese, la tutela dell’ambiente, l’uso efficiente delle risorse e la formazione e incentivazione al lavoro. Gli Obiettivi di Policy del programma 2021-27.

C. Tiriduzzi è Dirigente Regione Umbria per gli Affari Europei

Turismo – Sanità

Marco Grignani. Turismo Covid Compatibile. Comunicazione protettiva e certificazione delle strutture ricettive

Intervista del giugno 2020 di Paolo Ansideri, Claudio Baldoni, Gabriele Caldari.

Le paure collettive generate da catastrofi si suddividono in due tipi: per causa naturale o umana, accomunate dall’angoscia di morte che è sedata solo dall’informazione. Nella pandemia il caos comunicativo delle opinioni può essere contrastato solo dall’autorevolezza dell’Informazione Istituzionale. Una comunicazione turistica è protettiva se, oltre alla bellezza dell’Umbria, cita il Covid e ne rivendica il controllo con la certificazione delle strutture da parte del sistema sanitario regionale.

Marco Grignani è Psichiatra, dir. Struttura Complessa di Salute Mentale Assisano-Media Valle del Tevere, USL Umbria 1, componente gruppo di lavoro per il sostegno psicologico nel periodo Covid del Ministero della Sanità.

Dati e Statistiche

Ministero dell’Interno. Elezioni ad Assisi 2016-2020. Tutti i numeri: comunali, politiche, europee, regionali, referendum

Informazioni utili per capire lo storico politico della Città di Assisi. Tutti i dati dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Documenti

Comune di Assisi. Lo statuto del Comune di Assisi.

Dopo il Documento Unico di Programmazione, pubblicato nel primo numero di ConfrontiAssisi, si pubblica ora lo Statuto del Comune di Assisi.

Regione Umbria. Programmi Operativi Regionali: Fondi Europei Sviluppo Regionale (FESR) e Sociale (FES) 2014-20.

Documenti integrali a supporto dell’articolo di Claudio Tiriduzzi

