Porta Nuova: erbacce e graffiti alle Poste, scala mobile abbandonata (foto)

Erbacce e graffiti nella zona delle poste a Porta Nuova, ma anche la zona tra il parcheggio e le scale mobili e lungo la stessa infrastruttura, chiusa da 9 mesi, è piena di erbacce, pietre rosse e un albero che rischia di crollare.

Lo segnalano alcuni residenti ad AssisiNews, documentando con foto i casi di ‘degrado’ che si sono trovati davanti andando a pagare una bolletta o a transitare per la zona della scala mobile.

Nel primo caso, da quando un paio d’anni fa sono state chiuse le scalette (e poi riaperte) nessuno aveva più pulito. E infatti si vede, nonostante la zona sia frequentata da cittadini e turisti. Erbacce e graffiti la fanno da padrone e le scalette sono un ‘cestino’ per le foglie secche che abbondano. Lontani i tempi in cui gli operai del Comune, con tanto di autoscala, hanno ripulito erbacce e arbusti che erano diventati una vera e propria foresta di fronte a uno dei principali accessi alla città.

Ma non va meglio nella zona tra il parcheggio e Porta Nuova. Come segnalano altri residenti, “Nell’area in prossimità dell’uscita delle scale mobili, oltre ad esserci sporcizia ed incuria, c’è un muretto che è crollato sotto la spinta delle radici di un albero, che a sua volta rischia di crollare”. Un vero e proprio pericolo di cui però nessuno sembra essere al corrente. Anche per questo i cittadini, oltre a segnalare il ‘disservizio’, tornano a chiedere una pulizia generale della zona di Porta Nuova. In attesa che, ovviamente, torni a funzionare anche la scala mobile della zona.