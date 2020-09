Positivi in Regione, Palazzo Donini: “Compiute le azioni necessarie a contenere virus”

Dopo l’annuncio dei quattro positivi in regione (l’assessore Enrico Melasecche, il direttore regionale Stefano Nodessi e due collaboratori), tutti connessi allo stesso assessorato, sono state messe in campo le adeguate azioni necessarie a contenere la diffusione del virus.

Lo si legge in una nota di Palazzo Donini, secondo “Si è proceduto all’indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti e ove necessario ad effettuare i tamponi. Quanto ai luoghi di lavori interessati, si sono attivate le procedure previste per sanificare i vari ambienti. Nella sede di Palazzo Donini la presenza dei positivi nei giorni passati è stata marginale ma, in via precauzionale, oltre alla sanificazione si è provveduto ad annullare tutti gli appuntamenti pubblici in calendario sino a fine settimana. Assessore e direttore, che rimangono operativi in smart working rassicurano che i servizi di loro competenza rimangono pienamente operativi”.

“Dopo l’episodio di ieri in cui è risultato positivo al coronavirus il direttore generale di Piazza Partigiani, sede dell’Assessorato, questa mattina mi sono recato in Ospedale a Terni con due miei collaboratori per sottopormi al tampone, come da protocollo sanitario, avendo avuto contatti diretti con lo stesso direttore”, si legge in un messaggio di Melasecche a proposito dei casi positivi in Regione. “Non avrei mai fatto diversamente controlli specifici. Siamo risultati tutti e tre positivi per cui è iniziata la necessaria procedura prevista in questi casi. Ho informato immediatamente la Giunta cui stavo partecipando in videoconferenza e poi il presidente dell’Assemblea Legislativa, vista la mia presenza in aula, ieri (martedì, ndr) a Palazzo Cesaroni”.

“Sto ricevendo moltissime telefonate e messaggi di vicinanza cui non riesco a rispondere personalmente. Ringrazio, uno ad uno, per l’affetto e la stima ma – conclude Melasecche – informo che ad oggi sto molto bene e che, pur riducendo necessariamente qualche appuntamento continuerò a lavorare anche con tutti i collaboratori in smart working, affinché non si riduca l’impegno profuso in questi mesi verso gli obiettivi strategici che la Giunta ha iniziato a conseguire”.

Foto in evidenza da Tuttoggi.info