Potature degli alberi, traffico interrotto sulla 251 e sulla 444

Per motivi di sicurezza, chiusa la viabilità durante il giorno

Da oggi, 29 dicembre e fino a venerdì 31, dalle 7.30 alle 16.30, vengono effettuati lavori di taglio e potature degli alberi adiacenti la sede stradale della provinciale 251 San Benedetto. Pertanto si rende indispensabile, anche e soprattutto per motivi di sicurezza, chiudere temporaneamente la viabilità durante il giorno. La circolazione viene deviata lungo percorsi alternativi su strade comunali limitrofe e il traffico sarà ripristinato al termine dell’intervento. Tra domani e venerdì lungo la stessa strada provinciale si procederà all’abbattimento di una quercia secca. A seguire, esattamente dal 3 gennaio, sempre condizioni meteorologiche permettendo, inizieranno le operazioni di potature degli alberi e riequilibrio delle chiome sulla strada regionale 444, precisamente in viale Umberto I nel tratto del centro abitato di Assisi capoluogo.

Nei mesi scorsi la strada provinciale 251, in prossimità dell’Eremo delle Carceri, era stata interessata da lavori nell’ambito del Programma di messa in sicurezza post sisma Anas – 5° stralcio la cui attuazione spetta alla Provincia di Perugia per un importo di 517.825 euro. L’intervento ha previsto la riparazione del muro di valle della provinciale con la ricostruzione delle parti crollate e/o fortemente dissestate, previa rimozione di tutta la vegetazione infestante presente e la selezione delle specie arboree da preservare.

Erano poi stati sistemati i cordoli per il convogliamento e il drenaggio delle acque, il rafforzamento dei lati esterni con reti metalliche, poi saranno effettuati gli interventi di consolidamento e in particolare il rinforzo strutturale delle murature. Al termine, il ripristino e l’integrazione della segnaletica orizzontale e verticale presente sul tratto stradale e quindi l’illuminazione del muro laterale.

Foto di David Vig | via Unsplash

