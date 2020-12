Precetto natalizio della Polizia di Stato celebrato a Bastia Umbra

Nella mattinata odierna si è svolto presso la chiesa di San Cristoforo della frazione di Ospedalicchio – Bastia Umbra, il precetto natalizio della Polizia di Stato. Nel corrente anno, al fine di rispettare la normativa in materia contenimento dell’emergenza epidemiologica, la cerimonia si è svolta in un clima di assoluta sobrietà, alla presenza del Questore dr. Antonio SBORDONE e di una stretta rappresentanza di appartenenti alla famiglia della Polizia di Stato.

Da sempre, il precetto natalizio della Polizia di Stato, celebrato in occasione del Santo Natale, oltre alla solennità e ritualità di tale circostanza, risulta occasione per ribadire l’importanza dell’insieme di valori che, giorno per giorno, si pongono alla base della mission della Polizia di Stato. Il celebrante ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro lavoro e ha ricordato come il Natale sia il periodo della venuta di Dio tra gli uomini. Un sentito pensiero anche per quanti, appartenenti alle Forze Armate, di Polizia ed altri Corpi dello Stato, hanno perso la vita nell’ adempimento del proprio dovere, in quanto il Servizio prestato fino in fondo a favore del cittadino, a volte, comporta anche il sacrificio della vita. Il questore ha anch’egli ringraziato per la preziosa occasione di incontro, nell’ottica di una condivisione di valori e sentimenti che accomunano quanti hanno scelto di indossare l’uniforme.