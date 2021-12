La favola di Natale il 28 dicembre alle 21.15 al Piccolo Teatro degli Instabili

Arriva il Natale al Piccolo Teatro degli Instabili con uno spettacolo per tutta la famiglia! Il 28 dicembre in prima assoluta (solo alle 21:15, cancellata la prima delle 17.30) Pino Menzolini (voce recitante) e Federico Gili (fisarmonica e arrangiamenti musicali) andranno in scena con “La favola di Natale” dello scrittore e giornalista Giovannino Guareschi.

Un bambino di nome Albertino parte la notte della vigilia di Natale per andare dal suo babbo prigioniero in un Paese lontano. Con lui la nonnina, il cane Flik e la Lucciola con il suo lume. Durante il loro viaggio vengono aiutati da una locomotiva che li trasporta fino a un ponte, che però è saltato; poi incontrano una gallina padovana residente all’estero che indica loro di camminare per 1490 passi, fino a un bosco abitato da tante creature, buone e cattive. L’avventura di Albertino alla ricerca del suo papà è popolata di sogni, paure e poesie e le muse che l’ispirano si chiamano Freddo, Fame e Nostalgia: una favola toccante accompagnata dalle musiche del compagno Arturo Coppola e letta per la prima volta la vigilia di Natale del 1944 a un gruppo di compagni rinchiusi con l’autore in un campo di prigionia. Ed è anche la storia di quegli uomini, che la ascoltarono e che proprio grazie a queste parole riuscirono a mantenere viva la speranza del ritorno.

Ma la “favola” nasce anche con un preciso intento polemico e di denuncia, nulla di ciò che è raccontato, pur nel divagare fantasioso e ricco del testo, è casuale. Ogni cosa e accadimento hanno un preciso riferimento alla realtà. E la denuncia sociale, Guareschi la ottiene mirabilmente alternando nel testo momenti di malinconia e tristezza a momenti di puro umorismo e satira.

Scriveva l’autore : « Io vi racconterò una favola e voi la racconterete al vento di questa sera, e il vento la racconterà ai vostri bambini. E anche alle mamme e alle nonne dei vostri bambini, perché è la nostra favola: la favola malinconica d’ognuno di noi. Si ringraziano la Libreria Zubboli e Daca Assisi per il sostegno alla messa in scena de La favola di Natale.

Biglietti: adulti 12 euro, bambini sotto i 12 anni: 8 euro.

Obbligo di super greenpass.

Prenotazioni: 333 7853003 – [email protected]

