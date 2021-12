Mercatini di Natale in Umbria 2021-2022: la mappa, le città, le date e gli orari

Mercatini di Natale in Umbria 2021-2022: la mappa delle bancarelle in tutta la Regione. L’articolo sul programma dei mercatini di Natale in Umbria 2021-2022 è aggiornato all’1 dicembre 2021, per eventuali variazioni e informazioni consultare sempre i comuni interessati. Per segnalare correzioni, eventi e iniziative da parte degli organizzatori, è possibile scrivere a [email protected]

Comincia il periodo natalizio e tornano i mercatini di Natale in Umbria 2021-2022: mete immancabili sono Perugia, Assisi, Gubbio, la zona del Lago Trasimeno e tante altre. Di seguito il programma di quelli da non perdere e gli eventi principali del periodo natalizio nei principali centri della Regione, con date e orari.

Con la presentazione del Natale ad Assisi è stato ufficializzato il ritorno delle bancarelle a Santa Chiara, e nel comprensorio ci sarà anche a proporre i mercatini, il 18 e il 19 dicembre in Piazza Baldaccini con prodotti tipici in vendita dalle 10. La Pro Loco Bettona conferma che ci sarà il ritorno del presepe vivente, in programma il 26 dicembre 2021 e l’1-2-6 gennaio. Per accedere sarà necessario il green pass e un documento di identità valida, e sarà necessario prenotarsi (dall’1 dicembre) dal sito del Presepe (www.presepebettona.it). Le visite guidate si svolgeranno in gruppi massimo di 30 persone ogni 15 minuti circa e (si legge nella pagina Facebook) “in Piazza Cavour non mancheranno di certo stand per lo street food che poi si addice al periodo di Natale”. Secondo le prime informazioni, ci saranno banchi enogastronomici e alcuni artigianali.

Tra i più grandi mercatini di Natale in Umbria 2021-2022, ci dovrebbe essere anche quello alla Rocca Paolina a Perugia. Negli anni passati a oggetti tradizionali come i decori natalizi in legno, le sculture, i personaggi per il presepe, si alternavano a bancarelle che esporranno tante prelibatezze gastronomiche sia dolci che salate, vestiti, tessuti e preziosi bijoux. Non è chiaro se quest’anno Natale alla Rocca si farà. “Al 99% sì – ipotizzava il Consorzio Perugia In Centro alla Nazione Umbria – sarà in formula ridotta per ragiono di sicurezza. Abbiamo chiesto lo spazio del Cerp. Stiamo solo aspettando le autorizzazioni dai vari enti”. Le possibili date per il Natale alla Rocca, vanno dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Sempre nel perugino, da non perdere gli eventi del Natale 2021 al Lago Trasimeno, dove torna l’Albero di Natale più grande del mondo disegnato sull’acqua. Si tratta di un’opera unica nel suo genere: 165 pali portanti, 7 chilometri di cavo elettrico, 2559 luci perimetrali, oltre un chilometro di lunghezza, in un concentrato di passione, ingegno e un pizzico di follia. A Castiglione del Lago quest’anno ci saranno 37 giorni di intrattenimento con più di 200 spettacoli e la grande novità della ruota panoramica in Piazza Gramsci, la pista del ghiaccio collocata in Via del Forte (nella piazzetta davanti al municipio), tanti eventi gratuiti nel centro storico, il mercatino natalizio con produzioni artigianali di qualità in Piazza Dante Alighieri, l’esposizione “Castiglione del Lego” e tanti eventi organizzati dalle associazioni del territorio.

Sempre nella zona del lago Trasimeno, a Castel Rigone il 4-5, e ancora l’8, l’11 e il 12 dicembre, oltre al 18 e 19 dicembre, dalle 14 alle 20, un mercatino con prodotti tipici dell’artigianato locale, musica, vin brulè, street food, il pony di Babbo Natale e band itineranti. Dopo gli Zampognari di Pietrafitta, il 27 novembre, mentre il 5 dicembre è la volta, tra l’altro, di musiche balcaniche e ska. Mercoledì 8 dicembre saranno protagonisti Sbandieratori e Musici della Città di Foligno, mentre domenica 12 dicembre tocca alla Solo Band di Solomeo. Domenica 19, accompagnato dalle melodie tradizionali, arriverà Babbo Natale per regalare a grandi e piccoli caramelle e dolcetti.

A Gubbio (qui il programma delle iniziative natalizie a Gubbio 2021-2022), il Mercatino di Natale in Piazza Quaranta Martiri va in scena il 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 18, 19 dicembre 2021 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Gli orari: dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso libero, green pass non necessario, area accessibile a disabili.

Nel programma del Natale 2021 in Umbria dovrebbero esserci i mercatini anche a Monte Castello di Vibio: nella pagina Facebook si legge infatti: “Il Natale è alle porte e stiamo lavorando per accogliervi nel Paese del Natale con 3 speciali appuntamenti!”. Mercatini di Natale in Umbria 2021-2022 anche a Orvieto. Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 Orvieto propone ricco programma di iniziative ed eventi per grandi e piccoli dove storia, arte, cultura, enogastronomia e molto altro si intrecciano. Nello specifico le bancarelle – dalle 9 in Corso Cavour va in scena “Indietro nel tempo” – Mercatino di Antiquariato, collezionismo, rigatteria, modernariato, oggettistica e artigianato – sono in programma sabato 19 e domenica 19 dicembre 2021.

(L'articolo sui mercatini di Natale in Umbria 2021-2022 è in aggiornamento continuo, per eventuali variazioni e aggiornamenti anche alla luce della situazione pandemica si consiglia comunque di controllare sui siti ufficiali e le pagine Facebook)

Foto di Annie Spratt | Unsplash

