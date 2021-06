Rete idrica di distribuzione, disagi a Santa Maria tra il 21 e 22 giugno

Lavori alla rete idrica di distribuzione, disagi a Santa Maria degli Angeli nella notte tra 21 e 22 giugno. Umbra Acque S.p.A., informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle ore 22:30 del 21 giugno alle ore 6:00 del 22 giugno 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica nell’intera frazione del Comune di Assisi.

Si riportano di seguito le principali vie interessate dai lavori alla rete idrica di distribuzione: Via Patrono d’Italia; Via Protomartiri Francescani; Via Capitolo delle Stuoie; Via Risorgimento; Via Alcide de Gasperi; Via Becchetti; Via Los Angeles; Via Enrico Berlinguer; Via Sandro Pertini; Via Armando Diaz; Via Conciliazione; Via Raffaello; Via Mattei; Via Di Vittorio; Via San Bernardino da Siena; Via Buozzi

Via della Repubblica; Via Salvo D’Acquisto; Via dei Mugnai; e – fa sapere Umbra Acque – tutte le rispettive limitrofe della zona di Santa Maria.

“Dall’azienda si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque – conclude la nota – resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445”

