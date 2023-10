Rete idrica, lavori e disagi da lunedì 9 sera a martedì 10 mattina

Rete idrica, lavori e disagi da lunedì 9 ottobre sera a martedì 10 ottobre 2023 mattina. Con i rubinetti a secco rimarranno le frazioni di Santa Maria degli Angeli, Tordandrea, Castelnuovo e un pezzo di Rivotorto, senza acqua nelle ore notturne – ma dalla mezzanotte della notte tra lunedì e martedì, tre ore dopo rispetto a quanto annunciato da Umbra Acque, come fa sapere il sindaco, con conseguenti possibili disagi. Il sindaco ha infatti chiesto una riduzione

dell’orario di sospensione del servizio, viste anche le numerose presenze turistiche in città e il gran numero di utenze coinvolte.

L’azienda Umbra Acque S.p.A., informa l’utenza interessata che a causa lavori urgenti ed indifferibili sulla rete idrica di distribuzione dalla mezzanotte del 09 ottobre 2023 alle ore 06:00 del 10 ottobre 2023 verrà sospesa l’erogazione idrica in alcune frazioni e vie del comune di Assisi. Nello specifico l’interruzione interesserà:

 Santa Maria degli Angeli intera frazione

 Tordandrea intera frazione

 Castelnuovo intera frazione

 Via del Sacro Tugurio e limitrofe

Le informazioni sul ‘blocco’ sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

