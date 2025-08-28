Rete idrica, strade dissestate e illuminazione: continuano le segnalazioni dei residenti

Disservizi e problemi nel territorio comunale di Assisi, ancora disagi. Ieri sera, mercoledì 27 agosto, via Risorgimento al buio a Santa Maria degli Angeli. Una parte senza illuminazione pubblica e varie le segnalazioni fatte pervenire dai residenti.

Numerosi i problemi alla rete idrica sempre a Santa Maria degli Angeli, e tante le lavorazioni in cantieri aperti. “Da questa mattina (ieri, 27 agosto ndr) in zona via San Pio X abbiamo la pressione bassissima dell’acqua. Ho segnalato e hanno detto che avrebbero controllato. Dalle 16.30 l’acqua manca del tutto. Ho richiamato il numero verde e mi hanno detto che avrebbero aperto una segnalazione anche se a loro non risultano interruzioni. Ci sono altre zone nella stessa situazione? Ho visto che il Comune ha avvisato ieri in merito ad una interruzione ma possibile che ancora dopo 24 ore non sia risolta?” – scriveva ieri una cittadina.

La risposta del Comune di Assisi, dopo una prima segnalazione di intervento in corso: “In riferimento a tale situazione, sono ancora in corso verifiche di Umbra Acque relativamente a un filtro intasato che potrebbe creare problemi alla rete. I tecnici sono a lavoro e l’azienda fa sapere che a breve tornerà tutto regolare”. In merito ai lavori sulla rete idrica, segnalazioni sempre dal centro cittadino angelano. In via Raffaello e limitrofe, tracce tappate a terra con catrame si sono abbassate sotto al livello stradale creando pericolose voragini.

Problemi anche su aree private non mantenute, il caso di via San Francescuccio de’ Mietitori (lungo la provinciale, zona Comune di Assisi, poco prima dello svincolo per Costano, nella foto in evidenza) perdura da anni, segnalato anche da alcuni residenti alla Polizia Locale: erba infestante e ruderi abbandonati non curati creano un grande disagio a chi in quella zona ci vive.

Intanto, diverse le segnalazioni anche per buche e strade dissestate. Problemi della zona industriale sempre di Santa Maria degli Angeli dove in diversi segnalano tratti stradali da sistemare in maniera definitiva, alcun strade – come via dei Vetturali nella foto in fondo all’articolo – sono ormai impercorribili. Segnalazione anche da Assisi centro storico, in via del Torrione: “Proprio all’imbocco della via da Piazza Matteotti – scrive chi degnala – c’è una pietra divelta a terra. Pericolosa, per chi è alla guida specialmente su due ruote, urgente intervenire”.

