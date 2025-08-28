Alberi pericolanti a Palazzo e perdita d’acqua a Costa di Trex, nuovi interventi e nuovi attacchi di Forza Italia

Grave situazione di incuria a Palazzo di Assisi: a denunciarlo è il consigliere Francesco Fasulo, che il 25 agosto – su segnalazione di numerosi cittadini e cittadine – è intervenuto (dopo la volta precedente) in via Balia di Agnano, trovandosi di fronte a uno scenario preoccupante. Alberi pericolanti inclinati e mai potati, a rischio crollo su auto e pedoni; tombini completamente otturati con pericolo di allagamenti; strade dissestate e marciapiedi invasi dalla vegetazione, con conseguente pericolo per chi li percorre.

Di fronte a questa situazione, il consigliere ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con tempestività e professionalità nei giardini di via Balia di Agnano, luogo abitualmente frequentato da famiglie, anziani e ragazzi. L’intervento ha messo in sicurezza le alberature, scongiurando potenziali incidenti proprio in un periodo in cui la zona sarà frequentata da un numero ancora maggiore di persone in occasione della festa dell’Arvoltolo. “A restare invece totalmente assente è l’Amministrazione Comunale “che – denuncia il capogruppo di Forza Italia – continua a non effettuare alcuna manutenzione preventiva né ordinaria, nonostante i cittadini paghino tasse altissime in cambio di servizi inesistenti”.

Per questo motivo, Fasulo ha depositato un’interpellanza urgente chiedendo un censimento e la verifica di tutte le alberature pubbliche, la manutenzione e la pulizia dei tombini, la sistemazione di strade e marciapiedi e il ripristino dell’illuminazione pubblica. “Assisi e le sue frazioni meritano cura, attenzione e decoro urbano, non degrado e incuria – conclude il consigliere nella sua nota sugli alberi pericolanti – Io sarò sempre al fianco dei cittadini e delle cittadine per raccogliere segnalazioni e portarle nelle sedi istituzionali, fino a ottenere risposte concrete”. [Continua dopo la foto]

Dopo gli alberi pericolanti ella giornata del 26 agosto, nella frazione di Costa di Trex nel Comune di Assisi, Fasulo, ha invece rilevato una grave perdita idrica che aveva allagato la strada di pubblico scorrimento, minacciando anche le abitazioni vicine.

Ha prontamente segnalato il guasto ad Umbria Acque, che è intervenuta risolvendo la situazione. Ancora una volta, il consigliere ha dimostrato di essere un “uomo di strada”, vicino ai cittadini ed alla cittadine ed attento ai problemi concreti del territorio di Assisi e di tutte le frazioni.

“Ma resta un fatto grave – sottolinea Forza Italia – l’Amministrazione comunale è totalmente assente di fronte a guasti e perdite d’acqua che continuano a verificarsi in tutto il Comune di Assisi. Si interviene solo in emergenza, senza alcuna programmazione, lasciando ai cittadini i disagi e i rischi. Tutti questi episodi dimostrano come la rete idrica del nostro territorio sia ormai obsoleta e fragile, soggetta a continui guasti e sospensioni che compromettono la vita quotidiana, le attività economiche e l’immagine turistica della città. Fasulo sottolinea come l’Amministrazione dovrebbe pretendere da Umbria Acque interventi strutturali e non solo rattoppi occasionali, sollecitando con forza la sostituzione urgente delle condotte idriche e l’avvio di un piano straordinario di manutenzione ad Assisi ed in tutte le frazioni. La realtà è che chi governa la città preferisce voltarsi dall’altra parte, senza assumersi le proprie responsabilità. Il Capogruppo di Forza Italia chiede con urgenza che il Comune si attivi concretamente per: il rinnovo e il potenziamento delle reti idriche in Assisi ed in tutte le frazioni, la sostituzione delle condotte obsolete, l’adozione di sistemi moderni di monitoraggio e controllo, indispensabili per evitare nuovi disservizi”.

