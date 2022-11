Rifiuti abbandonati a Santa Maria degli Angeli, ormai è una brutta abitudine (foto)

Solita emergenza in via D'Annunzio, oltre a una discarica di sacchi neri nella zona industriale: a quando le soluzioni?

Ancora rifiuti abbandonati a Santa Maria e maleducazione che regna sovrana. E i casi, anche se ce ne sono tanti annunciati da più parti nel territorio comunale, sono in zone già precedentemente toccate dalla problematica. Una discarica con un ammasso di sacchi neri pieni di rifiuti è stata segnalata nella zona industriale, lungo via dei Carrettieri: i sacchi giacciono ammassati lungo il muretto che delimita la carreggiata, nel luogo molte aziende. (Continua dopo la foto)

Altro caso di rifiuti abbandonati a Santa Maria, che invece di migliorare peggiora giorno dopo giorno è in via Gabriele D’Annunzio. Qui siamo alle solite: con aggravio di lavoro gli addetti ripuliscono, e il giorno dopo (spesso di notte) alcuni abbandonano fuori alla campana del vetro residui dove c’è praticamente di tutto. Non solo il vetro infatti si trova spesso nei sacchetti lasciati per terra, ma anche rifiuti da differenziare – solo come regola – altrove.

E allora ci si interroga sempre attraverso le stesse domande, con il tam-tam sui social destinato a ripartire. Ma più controlli non sarebbero necessari? Bastano le sole multe per indirizzare i responsabili ad un comportamento migliore? Sarebbero necessarie maggiori telecamere? Tutti interrogativi irrisolti, tutte domande alle quali sarebbero necessarie delle risposte per fermare atteggiamenti di alcuni che deturpano territorio, ambiente e mettono in cattiva luce l’immagine cittadina.

