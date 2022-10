Rifiuti abbandonati, a Santa Maria è sempre la solita storia

Non muta di una virgola la situazione in via Gabriele D’Annunzio, anche perché a nessuno sembra interessare

Non muta di una virgola la situazione in via Gabriele D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli, anche perché a nessuno sembra interessare e pertanto nella mattinata di oggi, venerdì 28 ottobre, anche sue casse di birre piene di bottiglie vuote sono ferme a terra, insieme a tanti sacchetti in bellavista da una settimana. E allora giù, a scaricare nuovamente rifiuti che si fermano in quel posto segnalato davvero tante volte insieme ad altri, a deturpare luoghi che dovrebbero restare puliti e accessibili a tutti.

Una situazione che peggiora, di giorno in giorno. Con il vetro in bellavista a due passi da un marciapiede, dove passeggiano persone, famiglie e bambini. Poco controllo, con gli operatori ecologici chiamati a fare gli straordinari per ripulire i danni causati da una maleducazione che, in tema di rifiuti abbandonati, nel territorio di Assisi, Santa Maria degli Angeli e dintorni sembra spesso naufragare.

Una situazione segnalata come detto più volte, e allora molti si interrogano su come ovviare a tali accadimenti. Certo è che l’immondizia ammassata regna, quando sarebbe molto facile inserirla negli appositi contenitori per una raccolta differenziata ad hoc. Di questi giorni anche gli aumenti della TARI arrivata ai cittadini, i quali sono già alle prese con caro energia e bollette. Necessari controlli e multe, perlomeno nei luoghi più volte segnalati. E anche nel centro storico di Assisi non sono infrequenti gli abbandoni dei rifiuti, come dimostra la foto inviata alla redazione di Assisi News.

