Meteo Assisi 28-30 ottobre 2022: prosegue senza sosta il clima estivo

Buongiorno ai nostri cari lettori, con questo weekend si chiude un mese di ottobre che possiamo sinteticamente definire in 2 parole: “siccitoso” e “caldissimo” e si apre il lungo ponte di Ognissanti che culminerà nella giornata di martedì 1 novembre. Settimana molto più calda del normale con temperature abbondantemente sopra il normale anche di 10 gradi. Ciò che è davvero incredibile è stata la totale assenza di precipitazioni in un mese nel quale dovrebbero essere largamente presenti. Come vi ho scritto più volte nei miei editoriali, la natura non fallisce mai, perciò saranno inevitabilmente i prossimi due mesi forieri di grandi piogge che purtroppo cadranno troppo abbondanti e forti in un lasso di tempo breve (poco utili alla terra).

Di neve finora neanche l’ombra, nemmeno sulle cime più alte del nostro appennino. Un tempo si andava a portare un fiore ai nostri defunti con cappotto, sciarpa e cappello di lana mentre stava nevicando, oggi si va in maniche corte e con i calzoni corti e ciabatte. La natura non fa il suo normale corso e cosi spesso poi noi stiamo male perché siamo un tutt’uno con essa.

Ma vediamo insieme ora le previsioni nel dettaglio:

Sia oggi venerdì, che domani sabato, che domenica: Tempo tardo estivo con temperature molti gradi più calde del normale. Unica, microscopica “nota” di autunno: i locali banchi di nebbia del primo mattino. Sole assoluto protagonista della scena. Possibili passaggi di velature ad intermittenza, ma davvero il nulla totale! Ventilazione debole da nord-est o del tutto assente per larghi tratti. Qualità dell’aria che respiriamo molto molto bassa, alta la presenza di inquinanti nell’aria che per l’effetto dell’alta pressione non riescono a salire verso le alte quote rimanendo bloccate sotto.

Termino il mio spazio come al solito dandovi una breve anticipazione sul tempo di inizio settimana, bene, nulla cambierà con tempo stabile e soleggiato, poi da mercoledì (ma ormai il ponte sarà terminato) possibili cambiamenti, ma è ancora presto per avere un quadro chiaro.

A tutti un caro saluto e l’augurio di un sereno ponte di Ognissanti dalla redazione di Assisi News.

