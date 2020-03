Rifiuti abbandonati, dopo Rivotorto tocca a Santa Maria (foto)

Nuovi abbandoni nell'area di via D'Annunzio, già in passato al centro di segnalazioni

Rifiuti abbandonati al di fuori delle campane del vetro, non succede solamente a Rivotorto di Assisi. L’emeregenza torna infatti anche a Santa Maria degli Angel, nella zona di via Gabriele D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli. Infinite segnalazioni di passanti e residenti già in passato nella stessa area, dove la situazione sembrava essere in parte risolta. E invece in questi giorni il problema è tornato alla ribalta. Ad essere abbandonati, sacchi pieni di detriti lasciati a terra che si ammucchiano.

Spesso gli stessi sacchetti dei rifiuti abbandonati contengono anche vetro, “probabilmente perché – commenta un residente in zona questa mattina – c’è la pigrizia nell’inserirlo all’interno dei raccoglitori”. Nonostante le sollecitazioni, il problema ritorna proprio dopo la segnalazione del consigliere Luigi Bastianini che pochi giorni fa aveva rilanciato un analogo caso di abbansono a Rivotorto di Assisi.

Pronta risposta del sindaco Stefania Proietti che aveva annunciato “multe avvenute ai responsabili attraverso il sistema di videosorveglianza”, presente in più punti su tutto il territorio comunale. Ma anche lì, il problema non si è ancora risolto del tutto: la causa? Certamente la maleducazione e il non rispetto di ambiente ed aree comuni da parte di alcuni. Spesso cittadini, visto che 9 delle 10 sanzioni elevate a Rivotorto riguardavano proprio residenti della zona.

Da segnalare che in Umbria è arrivo arpAlert. Il sistema ArpAlert è progettato per gestire solo le segnalazioni che riguardano l’abbandono di rifiuti. Le segnalazioni ricevute da ArpAlert vengono successivamente inviate dal Distretto territoriale di Arpa Umbria ai Comuni competenti, cui è demandato di attivare l’intervento dei gestori dei servizi ambientali.