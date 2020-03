Fernanda Fioroni nel cda della Casa di riposo Andrea Rossi di Assisi

La Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato alcune nomine riguardanti Afor, Ater e Azienda di Servizi alla persona Andrea Rossi di Assisi, dove arriva la manager della Isa di Bastia Fernanda Fioroni.

Per l’Afor (Agenzia forestale regionale) è stato nominato l’Amministratore Unico il Dott. Manuel Maraghelli, nato a Città di Castello nel 1975, laureato in Scienze Politiche e con un Master in management degli appalti pubblici. Manager privato con esperienza ultradecennale, con esperienze manageriali nell’agroalimentare e nel settore delle gare pubbliche e private.

Come consigliere dell’Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale) la nomina è ricaduta sull’avvocato Emiliano Napoletti, classe 1970, nato a Terni, con molteplici esperienze nel settore dei contratti d’impresa, operazioni societarie, contenzioni e riscossioni crediti nonché riorganizzazione governance di enti pubblici. La seconda nomina, spettante sempre alla Regione, avverrà nel corso della prossima Giunta.

Infine, come detto, la nomina del consigliere di amministrazione dell’Azienda di Servizi alla persona Andrea Rossi di Assisi (Casa di riposo). Ad essere scelta è stata la Dott.sa Fernanda Fioroni, nata nel 1973 ad Assisi, già con lunghe e numerose esperienze come funzionario di aziende private e responsabile dell’accounting estero presso una delle principali aziende umbre. Manager della Isa, come riporta Umbria24.it, Fioroni alle ultime regionali ha fatto campagna per la Lega.