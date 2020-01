Rifiuti abbandonati al parcheggio dello stadio: torna l’emergenza

Torna l’emergenza dei rifiuti abbandonati parcheggio dello stadio, nello specifico al Piazzale dello Stadio “Migaghelli” a Santa Maria degli Angeli. I soliti ignoti (e a quanto pare maleducati) continuano ad abbandonare soprattutto incarti di cibo nel parcheggio adiacente l’impianto sportivo della cittadina ai piedi di Assisi.

Una problematica non nuova che va avanti ormai da diversi anni e a segnalarlo, il problema, sono nuovamente i passanti e i cittadini. “Bivaccano la sera e poi lasciano di tutto riversato a terra incuranti del bene comune. È sempre la solita storia!” – tuonano via social. Un rispetto dell’ambiente che sembra mancare per diverse persone nonostante nel territorio siano aumentati molte e controlli e tanto lavoro in più per gli operatori ecologici chiamati a ripulire situazioni di cui potrebbero certamente farne a meno. Senza dimenticare anche la Polizia municipale, che sempre più sanziona i furbetti dell’ambiente.

Oltre ai rifiuti abbandonati al parcheggio dello stadio, risale a ieri la segnalazione di alcuni cittadini sul degrado di vicoletto Santo Stefano, senza dimenticare che ci sono voluti una decina di giorni per risolvere il problema dei rifiuti abbandonati nei pressi di Porta Moiano, più volte segnalati ma mai raccolti. E anche nei vicoli del centro storico ci sono problemi. Le deiezioni di cani e dei piccioni la fanno da padrone, senza che nessuno si preoccupi di ripulire se non una volta ogni tanto. Colpa dello spopolamento, ma anche di una scarsa programmazione, che permetterebbe a chi di dovere di arrivare anche negli angoli più nascosti, e spesso spopolati, della città.