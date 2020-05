Risanamento della pavimentazione, proseguono i lavori sulla Centrale Umbra

Prosegue l’opera di manutenzione programmata avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) sulle strade statali dell’Umbria. In particolare, sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”, tra Perugia e Foligno, avanzano i lavori di risanamento della pavimentazione. Tra Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli sono in fase di ultimazione gli interventi di risanamento di un tratto di circa 1,5 km della carreggiata in direzione Perugia. Sabato 2 maggio è stato rimosso il cantiere che attualmente comporta la chiusura dello svincolo di Bastia Umbra Sud e dell’ingresso di Santa Maria degli Angeli Nord in direzione Perugia.

A partire da lunedì 4 maggio sarà avviato il risanamento della pavimentazione di un nuovo tratto di circa 2,2 km della stessa carreggiata (dal km 8,750 al 10,500). Per consentire i lavori il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta mentre sarà provvisoriamente chiuso lo svincolo di Santa Maria degli Angeli Sud, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia, e lo svincolo di Santa Maria degli Angeli Nord solo in uscita, sempre direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Rivotorto e Bastia Umbra. Il completamento di questa fase è previsto per metà giugno.

Al contempo proseguono anche gli analoghi interventi in corso a Foligno su un tratto di circa 4 km (dal km 25 al km 21,150). Il transito è consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Foligno Nord è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Spello. Il completamento di questa fase è previsto entro il mese di maggio. Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).