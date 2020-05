Calendimaggio di Assisi 2020, le iniziative online e in città per mantenere vivo lo spirito della Festa

Imbandieramento della città e Rocca illuminata dalle fiaccole, ma anche un best of delle precedenti edizioni: tutti i dettagli

Il Calendimaggio di Assisi 2020 non si farà, ma la Festa vive comunque tra eventi online e atti simbolici. E così, dopo l’imbandieramento di case e balconi privati già partito il primo giorno di primavera, mercoledì 6 maggio, giorno in cui sarebbe dovuto cominciare il Calendimaggio, suonerà intorno alle 15 la Campana delle Laudi, come se la Festa partisse davvero; nella giornata di sabato, ultimo giorno di Calendimaggio, la Rocca dovrebbe essere illuminata dalle fiaccole, a cura dell’Ente guidato da Giorgio Bonamente, delle Parti e del Comune, con la collaborazione dei vigili del fuoco. Sempre il Comune, infine, dovrebbe imbandierare la città con i vessilli blu e rossi, quantomeno le vie adiacenti a Piazza del Comune, e appendere gli stemmi delle due Parti sulla Torre civica. (Continua dopo il video)

Inoltre, dalla pagina della Festa su Facebook ci saranno post e altri momenti nel segno della Festa e per ‘celebrare’ il Calendimaggio di Assisi 2020 che non si farà. Delle pillole di Calendimaggio per “spiegare ad un forestiero cosa significa non fare la Festa e rispondere a chi sostiene che in fondo si tratta solo di una festa. Per questo verranno caricate una selezione dei momenti più emozionanti e spettacolari degli ultimi 20 anni scelti per voi dalle Parti”.

Continuano intanto anche gli eventi di Parte: Magnifica e Nobilissima hanno infatti creato, il 30 aprile, giorno della cena propiziatoria, degli eventi online nel segno dell’aggregazione, tra musica, ricette di cibo, quiz e musica. Per Parte de Sotto, torna l’edizione 2020 del Magnifico, reperibile online nel sito della Parte e “nei prossimi giorni il Comune di Assisi, dopo aver abbracciato l’idea proposta dai Partaioli della Magnifica Parte de Sotto, si occuperà di imbandierare le vie della città; contribuiamo anche tutti noi per renderle ancora più colorate (di Rosso, ovviamente)! Da ieri (sabato 2 maggio, ndr) è possibile prenotarsi per l’acquisto delle bandiere di Parte e dei Rioni. Ci occuperemo personalmente della consegna entro il 6 Maggio. Per la prenotazione basterà inviare un sms anche via WhatsApp al Priore alla Sartoria, Elena Giancarlini 347.3783372 o al Gran Cancellario, Caterina Costa 349.4333332”.

Parte de Sopra ha invece messo online su YouTube un video sul Cantamaggio, “come tradizione/rito rispettato nonostante la pandemia. Da parte nostra – le parole del Nobilissimo Priore Alessandro Lampone – c’è la volontà, nei prossimi anni di dare sempre più spazio ed energie a questa splendida antica tradizione. Sarebbe bellissimo riuscire a dedicare la cena propiziatoria 2021 ai riti del maggio ed a cantare il maggio”. Anche Sopra permette di acquistare delle bandiere, i referenti per le prenotazioni sono Nadia Roscini Vitali 3333635466; Lucio Biondi 3498652001; Alessandra Borrini 3451884144; Valentina Matteucci 3498668531 (Nobilissima Parte de Sopra).