Sabato 29 in Comune un incontro sul centro storico di Assisi tra problematiche e speranze

Si terrà il 29 novembre 2025, alle ore 17.30, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale di Assisi, un incontro pubblico sul tema della rivitalizzazione del centro storico di Assisi. L’iniziativa – promossa dall’Amministrazione comunale – ha l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e buone pratiche per far rivivere il cuore della città, avviando un percorso condiviso con i cittadini. Interverranno il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci, gli assessori comunali Donatella Casciarri, Scilla Cavanna, Francesca Corazzi e Fabrizio Leggio, il consigliere delegato per il Centenario francescano, Paolo Mirti. Modera l’incontro Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi.

“Verrà fatta un’analisi – sottolinea Donatella Casciarri, assessore alla valorizzazione del centro storico di Assisi – saranno raccolte proposte e istanze di cittadini e associazioni, espresse nuove idee per il futuro, con l’obiettivo di costituire insieme un tavolo permanente di lavoro, che sappia rilanciare e valorizzare il centro storico di Assisi, considerando anche i grandi eventi che la città si appresta a vivere e la necessità di garantire adeguata accoglienza turistica e qualità della vita per i cittadini. Auspichiamo un’ampia partecipazione per condividere iniziative e scelte future”.

Intanto un gruppo di residenti del centro storico di Assisi annuncia la nascita del “Comitato del Centro Storico di Assisi”, un’iniziativa volta a ridare voce agli abitanti del centro e a promuovere la partecipazione attiva nelle politiche abitative. In occasione dell’Assemblea “Vivere il Centro” indetta dall’amministrazione comunale, sabato 29 novembre alle ore 17:30 presso la Sala della Conciliazione, verrà anche presentato il neonato Comitato e verranno illustrati i suoi obiettivi, invitando tutti gli abitanti del centro storico ad aderire.

I promotori del Comitato sottolineano la duplice anima di Assisi: una città dal respiro mondiale, meta di milioni di visitatori, ma anche una realtà quotidiana che deve necessariamente rispettare e valorizzare i diritti di chi la abita stabilmente. È da questa consapevolezza che nasce l’esigenza di un organismo rappresentativo. “Sentiamo un forte bisogno di confrontarci e agire per tutelare e migliorare la qualità della vita nel nostro centro storico,” fanno sapere dal comitato. “Assisi è un patrimonio dell’umanità, ma è anche la nostra casa. Vogliamo che la dimensione quotidiana dei residenti sia riconosciuta, valorizzata e posta al centro delle politiche cittadine, in equilibrio con le esigenze del turismo e della conservazione.”

Il Comitato del Centro Storico si propone come osservatorio permanente sulle dinamiche abitative, sociali e culturali che interessano il cuore antico della città, e come promotore di iniziative e proposte concrete a beneficio della collettività assisana. L’obiettivo è creare un canale di dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale e con tutti gli attori del territorio, per affrontare temi quali la residenzialità, i servizi, la viabilità, il decoro urbano e la sostenibilità del vivere quotidiano. Il Comitato intende inoltre raccogliere in modo ordinato le problematiche riscontrate dai residenti per veicolarle alle sedi competenti e contribuire all’individuazione di soluzioni praticabili.

Tutti i residenti del centro storico di Assisi sono invitati a partecipare a questa assemblea e ad aderire al comitato: la loro presenza e il loro contributo saranno fondamentali per dare forza e rappresentatività al Comitato e per costruire insieme un futuro migliore per la comunità.

Foto di Achim Ruhnau | via Unsplash

