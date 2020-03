Sanificazione delle vie in tutto il Comune di Assisi: come funziona

Come annunciato, inizierà stasera a partire dalle 21 la sanificazione delle vie e delle piazze del Comune di Assisi (frazioni e capoluogo) per l’emergenza coronavirus. Si partirà dalla frazione di Santa Maria degli Angeli per poi effettuare la disinfezione anche del Centro Storico e delle altre frazioni. Ne dà notizia il sindaco Proietti dal suo profilo Facebook.

“Saranno trattate – scrive – anche le aree antistanti farmacie, poste, banche, i parcheggi dei supermercati, la piazza antistante la Stazione e altri luoghi. Su richiesta dell’amministrazione comunale, la ditta specializzata incaricata opererà di notte, dalle 21 alle 01, preceduta da un’auto della Polizia Locale: in questi orari nelle vie interessate è assolutamente vietato uscire”.

“Gli addetti alla sanificazione delle vie useranno un automezzo pick-up dotato di nebulizzatore; per il trattamento sanificante sarà utilizzato un liquido igienizzante diluito con l’acqua (ipoclorito di sodio, in percentuale come da norma), nebulizzato per la sanificazione. A partire da oggi verrà potenziata anche l’attività di pulizia e spazzamento stradale per una maggiore sanificazione”.

“Il gruppo comunale della Protezione Civile – conclude la nota – procederà ad avvisare la popolazione con annunci sonori nelle ore precedenti il trattamento. Si raccomanda comunque e in ogni caso, ai fini della prevenzione del contagio, di rimanere a casa”.