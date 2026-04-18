Santa Maria degli Angeli, tamponamento in via Patrono d’Italia: feriti lievi, traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità

Disagi alla circolazione nel tardo pomeriggio di oggi sabato 18 aprile in via Patrono d’Italia, all’altezza del tratto antistante il McDonald’s a Santa Maria degli Angeli, dove intorno alle 19.30 si è verificato un tamponamento tra due auto.

L’incidente è avvenuto in pieno orario di punta, in una zona già particolarmente trafficata, causando immediati rallentamenti e lunghe code lungo l’arteria stradale e nelle vie limitrofe.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Non si registrano feriti gravi – gli occupanti dei veicoli sono stati soccorsi dai sanitari per gli accertanti del caso – ma ingenti danni materiali ai veicoli coinvolti.

Le operazioni di rimozione delle auto hanno richiesto tempo, con il traffico rimasto fortemente congestionato prima del graduale ritorno alla normalità. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’impatto.

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