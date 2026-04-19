Tombino “ritrovato” e allagamenti: possibile svolta all’uscita di Santa Maria degli Angeli (foto)

Sbloccato un pozzetto coperto dal terreno nella zona al confine tra Anas e Comune di Assisi. Dopo anni di disagi, la soluzione potrebbe essere stata più semplice del previsto

19 Aprile 2026 Cronaca 194

Tombino “ritrovato” e allagamenti: possibile svolta all’uscita di Santa Maria degli Angeli (foto)

Dopo anni di segnalazioni, disagi e allagamenti puntuali a ogni pioggia, potrebbe essere arrivata a soluzione la problematica all’uscita di Santa Maria degli Angeli.

Secondo quanto emerso, la causa dei frequenti ristagni d’acqua sarebbe riconducibile a un pozzetto di scolo rimasto ostruito e, di fatto, “scomparso” sotto uno strato di terreno. Una presenza tanto semplice quanto determinante, rimasta però inosservata per lungo tempo.

La zona, al confine tra le competenze di Anas e del Comune di Assisi, è stata per anni al centro di segnalazioni e interventi senza esito definitivo, anche a causa del rimpallo di responsabilità tra enti.

Solo recentemente, con un intervento effettuato da Anas, è stata riportata alla luce la grata – che insisterebbe però a detta dei residenti in territorio comunale – (la “striscia” che si vede a terra evidenziata dal catrame delineerebbe le rispettive competenze), consentendo il ripristino del corretto deflusso delle acque. (Continua dopo la foto)

Un’operazione tecnicamente elementare che, se confermata nei risultati, potrebbe chiudere una vicenda che si è protratta ben oltre il necessario. A documentare il tutto anche le immagini di alcuni residenti, che mostrano le condizioni del punto interessato.

Resta ora la prova dei fatti: saranno le prossime precipitazioni a dire se la soluzione è definitiva. Nel frattempo, la vicenda suggerisce una riflessione: talvolta problemi che sembrano complessi trovano risposta in interventi ben più semplici di quanto si possa immaginare.

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