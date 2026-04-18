Ad Assisi oltre 1.500 persone per la Marcia della Pace dei giovanissimi

È una Marcia per la pace in solidarietà con le vittime di tutte le guerre e con papa Leone, quella alla quale hanno partecipato ad Assisi circa 1.500 studenti insieme ai loro insegnanti, arrivati in Umbria da 14 regioni perché facenti parte della rete della Scuole di pace. La marcia rappresenta il culmine della due giorni del Meeting “Sui passi di Francesco” intitolato “Io Cambio” organizzato ad Assisi in occasione dell’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia e a 80 anni dalla nascita della Repubblica. Un modo anche per mostrare solidarietà al Papa dopo gli attacchi di Donald Trump.

Alla testa del corteo da Assisi a Santa Maria degli Angeli c’era un lungo striscione con la scritta “Sbellichiamoci”. “È un modo per dire che dopo le parole ci devono essere le azioni – dice Flavio Lotti, anima della PerugiAssisi – Anzi, per dire che i fatti sono ancora più importanti delle parole perché la pace non è un sostantivo ma è un verbo. La pace ha un senso quando la si fa. Siamo qui per imparare a fare la pace seguendo l’esempio di Francesco. Dobbiamo fare come lui, smettere di fare tutte le guerre, sbellicarci, mollare la corsa al successo e alla ricchezza e intraprendere la via della condivisione della fraternità e della pace”.

La Marcia per la Pace è terminata in piazza San Francesco, dove si è tenuta poi l’assemblea plenaria del Meeting alla quale hanno preso parte monsignor Felice Accrocca, arcivescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. “I ragazzi come al solito hanno risposto con entusiasmo a queste iniziative che l’hanno portati a riflettere sul senso del vivere in maniera rispettoso, un vivere improntato al dialogo e al confronto – ha detto Fabiana Cruciani, dirigente dell’Itts Volta Perugia e coordinatrice della rete Scuole di pace – Un confronto del quale in questo momento abbiamo tanto bisogno e un marciare insieme per costruire un futuro e un presente migliore”.

(Foto tratte dal profilo dell’assessore del Comune di Spello Rosanna Zaroli)

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