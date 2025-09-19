Santa Maria degli Angeli, zona industriale colabrodo: via dei Vetturali impercorribile e pericolosa (foto+video)

(Stefano Berti) È vera emergenza nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli dove via dei Vetturali piena di buche e “crateri”, sta diventando impercorribile. Situazione non nuova nella zona industriale di Assisi che la redazione di Assisi News aveva già descritto in passato. E dopo le tante segnalazioni, siamo tornati sul posto per constatare la realtà, davvero ai limiti della praticabilità. Anzi già impraticabile.

La situazione è in netto peggioramento, e il traffico sulla via in netto aumento. Le buche sono sempre più grandi, oltre il limite consentito, veri e propri crateri pericolosi per l’incolumità di chi percorre una tratto stradale divenuto arteria trafficata sempre di più, specialmente con la riapertura delle scuole in tanti utilizzano una strada ormai divenuta primaria, di collegamento tra l’altro anche con la zona industriale adiacente di Bastia Umbra.

Addirittura – ormai da giorni – una deviazione centrale ed improvvisa sulla carreggiata interrompere d’un tratto il senso di marcia, obbligando automobilisti e mezzi pesanti ad una gimkana davvero pericolosa. (Continua dopo il video)

Ma le buche non sono tutto. Come già raccontato poco tempo fa, il marciapiede lungo la carreggiata, che costeggia la strada, è praticamente inaccessibile ai pedoni, erba tagliata ma terreno sconnesso e pietre divelte. Un tratto stradale dove c’è già da tempo segnala il limite di 30 km orari, ora “rafforzato” con cartelli provvisori posti nei due lati e in entrambi i sensi marcia, che segnalano il limite a 30 e i dossi presenti, in segno di pericolo. Ma per quanto tempo? E fino a che punto?

Sul posto anche altri cartelli provvisori dei servizi operativi del comune di Assisi, a segnalare buche “rattoppate”. Sacchi di sabbia su cartelli messi in zona per segnalare una situazione indecorosa. E tutto questo, a guardare la situazione, non può più essere sufficiente.

A quando un intervento definitivo? Se lo chiedono in molti, ma anche senza chiederselo dovrebbe essere una primaria responsabilità intervenire su un tratto di strada come detto ai limiti della praticabilità, frequentato da tanti che specialmente di prima mattina e durante le ore del giorno danno vita ai propri spostamenti. Via come detto trafficata anche da mezzi pesanti, in uscita ed in entrate nelle tante aziende operanti nell’area. E in queste condizioni percorrere questa strada è davvero spregevole – e pericoloso – per tutti. Si attendono risposte concrete.

