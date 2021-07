Scia luminosa dalle volte della Basilica durante la diretta di padre Fortunato: la curiosità (video)

Una scia luminosa che sembra partire dalle stelle dipinte sulla volta della Basilica Superiore di Assisi affrescate da Giotto, seguita da un rumore. Appare in uno dei video-dialoghi di #buonaserabravagente pubblicati su Facebook da padre Enzo Fortunato. Nessuno sa cosa sia – qualche insetto, forse della polvere, non un fotomontaggio – ma qualcuno se ne è accorto e ha commentato nel profilo facebook del direttore della Sala stampa del Sacro Convento e della Rivista San Francesco. (Continua dopo il video)

Al secondo 30 circa del video tratto dalla diretta, poco dopo che padre Fortunato ha detto “chi non ha luce in viso non diverrà mai una stella. Luce sul volto per essere stelle. Vi lascio con l’immagine si San Francesco che è luce”, si vede una sottile scia luminosa che sembra partire da una delle vele laterali. Dopo aver traccia. A quel punto nella chiesa vuota si avverte un tonfo. La chiesa sembrerebbe vuota – anche se prima nella diretta integrale si vedono delle persone – e su Facebook qualcuno si interroga.

“Vedete anche voi una stella cadente in basilica? Si vede tra le volte blu una stella che cade e si sente anche un rumore che emozione” scrive uno di loro secondo quanto riporta Ansa.it. “Ieri sera non ci ho fatto caso ma ora l’ho vista anch’io questa stella e mi ha emozionato tanto, stavamo parlando di stelle ed ecco che una di esse è caduta…. con San Francesco niente è impossibile”, aggiunge un altro. Interpellato dall’ANSA e anche da Umbria24.it, padre Fortunato non ha voluto commentare in alcun modo le immagini.

